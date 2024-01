Mario-Controller + Headset für 29,99€: Switch-Bundle supergünstig bei Amazon im Angebot

Bei Amazon bekommt ihr jetzt einen schicken Switch-Controller mit Mario-Motiv im Bundle mit dem passenden Headset zum Schnäppchenpreis.

Ein tolles Bundle für alle Mario-Fans: Bei Amazon gibt es jetzt ein Paket mit dem schicken, offiziell lizenzierten Mario-Controller für Nintendo Switch und einem dazu passenden Switch-Headset in Rot und Blau zum halben Preis. Für die beiden Geräte des bekannten Hardware-Herstellers PDP zahlt ihr somit nur noch schlappe 29,99€ (UVP: 59,99€). Hier findet ihr das Angebot:

Wie üblich macht Amazon mal wieder keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gilt. Es könnte also jederzeit wieder verschwinden.

Was kann PDPs Bundle für Nintendo Switch?

Von vorn sieht der Switch-Controller von PDP mit seinem Mario-Motiv sehr schick aus, auf der Rückseite bietet er zusätzliche Tasten.

Controller mit Extra-Tasten: Mit dem Nintendo Switch Pro Controller kann der Mario-Controller von PDP zwar nicht mithalten, trotz des kleinen Preises erfüllt er aber tadellos seinen Job. Ihr müsst nur damit leben, dass der Controller kabelgebunden ist und dass ihm sowohl die Bewegungssteuerung als auch NFC zum Einlesen von Amiibos fehlen. Dafür bietet er mit seinen zwei programmierbaren Tasten auf der Rückseite und seiner austauschbaren Frontschale auch ein paar Extras, über die das Gamepad von Nintendo nicht verfügt.

Headset mit solider Qualität: Auch beim Headset bekommt ihr zwar kein High-End-Gerät, aber durchaus ordentliche Qualität. Zwar gibt es hier ebenfalls ein potentiell störendes Kabel, dafür ist der Klang aber sowohl bei den Hörern mit ihren 40-mm-Treibern als auch beim mit Geräuschunterdrückung ausgestatteten Mikrofon besser als bei vielen deutlich teureren Wireless Headsets. Das Mikro lässt sich übrigens durch Hochklappen stummschalten.

Perfekt kombinierbar: Praktisch ist außerdem, dass der PDP Controller im Gegensatz zum Nintendo Switch Pro Controller über einen 3,5-mm-Audio-Anschluss verfügt. So könnt ihr das Headset mit dem Controller verbinden und müsst es nicht direkt an die Konsole anschließen. In diesem Fall könnt ihr die Lautstärke sogar direkt über das Steuerkreuz regulieren und müsst die Hand nicht vom Controller nehmen, um den Regler am Hörer zu benutzen.

Weitere günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier finden: