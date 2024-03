Nintendo feiert Mario Day: Sichert euch Angebote auf Spiele, Merchandise und exklusive Extras!

Zur Feier des Mario Days am 10. März gibt's im Nintendo eShop und My Nintendo Store interessante Schnäppchen und Extras.

Am 10. März ist wieder Mario Day (wegen „Mar 10“, der abgekürzten englischen Schreibweise für das Datum) und wie jedes Jahr startet Nintendo auch 2024 aus diesem Anlass eine ganze Menge Aktionen und Sonderangebote, durch die ihr sparen oder besondere Boni abstauben könnt. Hier verschaffen wir euch den Überblick:

Mario-Spiele kaufen und Extra-Goldpunkte abstauben

Beim Kauf vieler Mario-Spiele bekommt ihr jetzt 10 Prozent des Kaufpreises in Form von Goldpunkten zurück.

Im Nintendo eShop bekommt ihr schon jetzt beim Kauf vieler Mario-Spiele Goldpunkte im Wert von 10 Prozent des Kaufpreises gutgeschrieben, was in den meisten Fällen 6€ entspricht. Diese Goldpunkte könnt ihr einsetzen, um bei zukünftigen Einkäufen im Nintendo eShop zu sparen.

Die Aktion läuft noch bis zum 24. März, mehr Infos bekommt ihr hier:

Falls ihr übrigens statt der digitalen Version der Spiele im Nintendo eShop lieber die physische Cartridge-Version oder einen Download-Code im My Nintendo Store kauft, bekommt ihr sogar noch ein Notizbuch als Bonus gratis dazu. Wir haben euch hier ein paar der spannendsten Mario-Spiele aus der Goldpunkte-Aktion herausgesucht und stellen sie euch kurz vor:

Super Mario Bros. Wonder

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Das klassische Jump&Run Super Mario Bros. Wonder ist eines der am höchsten bewerteten Spiele des letzten Jahres. Neben den Mario-typischen Qualitäten wie der präzisen Steuerung, dem hervorragenden Leveldesign und den abwechslungsreichen Welten bietet es auch viele neue Ideen. Besonders spektakulär sind die Wunderblumen, die unvorhersehbare Effekte haben und z.B. die Welt auf den Kopf stellen oder euch ins All befördern können. Außerdem kann Mario sich jetzt in einen Elefanten verwandeln, sich mit einem Bohrer durch den Boden graben und Gegner in Seifenblasen hüllen.

Mario Kart 8 Deluxe

5:04 Mario Kart 8 Deluxe - Test-Video zum Fun-Racer-Hit für Nintendo Switch

Mit Mario Kart 8 Deluxe bekommt ihr alle 37 Fahrer und 48 Strecken des für Wii U erschienenen Originals und noch fünf zusätzliche Fahrer sowie zwei neue Items obendrauf. Falls euch das noch nicht genug ist, könnt ihr euch mit dem Booster-Streckenpass 48 weitere Strecken holen. Mario Kart gilt schon seit Jahrzehnten als König der Kart Racer, was nicht zuletzt am fantasievollen Streckendesign und den vielen spaßigen Items liegt, mit deren Hilfe ihr eure Gegner sabotieren und euch einen Vorteil verschaffen könnt. Daran hat sich auch mit dem achten Teil nichts geändert.

Super Mario RPG

8:32 Nach Wonder haut Nintendo direkt den nächsten Switch-Hit raus - Super Mario RPG im Test

Die 2023 für Nintendo Switch erschienene Version von Super Mario RPG ist ein Remake des vom SNES stammenden Klassikers, das deutlich hübschere Grafik und einen neu eingespielten Soundtrack bietet. Spielerisch handelt es sich nach wie vor um ein traditionelles JRPG: Ihr stellt eine Gruppe aus drei Helden zusammen, mit denen ihr die Welt erkundet und euch taktische Rundenkämpfe liefert. Sogar Bowser ist ausnahmsweise bereit, sich Mario anzuschließen. Zwischendurch gibt es zur Abwechslung Jump&Run-Passagen und Minispiele.

Diese Mario-Titel sind auch Teil des Angebotes

In der Goldpunkte-Aktion des Nintendo eShop sind natürlich noch viele weitere tolle Spiele aus dem Mario-Universum dabei, beispielsweise der Partyspiel-Hit Super Mario Party mit 80 spaßigen Minispielen. Wer Lust auf auf einen 3D-Platformer hat, kann sich Super Mario 3D World + Bowser's Fury holen, das im Vergleich zur Wii U-Version stark erweitert wurde. In Luigi's Mansion 3 könnt ihr allein oder im Multiplayer auf Geisterjagd gehen. Oder ihr sucht Schätze im niedlichen Rätselspiel Captain Toad: Treasure Tracker. Hier geht's zur Übersicht:

Mario-Merchandise im Angebot: Schnappt euch den riesigen LEGO Bowser!

Beim Mario Day dreht sich aber nicht alles nur um Switch-Spiele. Im My Nintendo Store gibt es außerdem eine bunte Auswahl von Merchandise-Artikeln rund um Mario und seine Freunde im Sonderangebot, vom Peach-Controller über niedliche Plüschfiguren bis hin zu LEGO-Sets. Ihr bekommt bis zu 30 Prozent Rabatt. Diese Deals laufen sogar noch bis zum 7. April. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Den 2807 Teile starken und mit einem Feuerballwerfer ausgestatteten LEGO Bowser gibt's jetzt 30 Prozent günstiger.

Unter den Angeboten ist beispielsweise der aus stolzen 2807 Teilen bestehende LEGO Bowser, den ihr 81€ günstiger bekommt. Marios legendärer Gegenspieler verfügt sogar über einen drehbaren Kopf, der sich über zwei Tasten am Panzer bedienen lässt, und über einen Feuerball-Werfer. Außerdem wird er zur stilvollen Präsentation mit einem dekorativen Standfuß inklusive zweier Türme geliefert. Dieser Link bringt euch direkt zu dem eindrucksvollen Modell:

Mario-Icons und Platinpunkte mit Nintendo Switch Online sichern!

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr viele große Mario-Klassiker spielen. In Super Mario World erwartet euch jetzt ein Bonus.

Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr euch jetzt aus vielen verschiedenen Super-Mario-Spielen stammende Nutzer-Icons sichern, um damit euren Account zu schmücken. Außerdem bekommt ihr Bonus-Platinpunkte gutgeschrieben, wenn ihr eine besondere Mission in Super Mario World besteht. Startet einfach die Nintendo Switch Online-App auf eurer Konsole, um mehr zu erfahren.

Der SNES-Klassiker Super Mario World ist in dem Abo enthalten und kann ohne zusätzliche Kosten gespielt werden, genau wie auch wie viele andere frühe Mario-Hits, von Super Mario Bros über Dr. Mario bis hin zum ersten Mario Kart. Falls ihr euch also für Marios glorreiche Anfänge interessiert und noch keine NSO-Mitgliedschaft habt, solltet ihr das vielleicht ändern. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Klassikern auch heute noch eine Chance zu geben:

Mario-Spiele in 2024: Diese Hits kommen bald!

Natürlich finden sich nicht nur in der Vergangenheit tolle Mario-Spiele, auch die Zukunft hält noch vieles für den Klempner und seine Freunde bereit. Hier stellen wir euch drei der interessantesten neuen Switch-Spiele aus dem Mario-Universum vor, die 2024 erscheinen werden:

Princess Peach: Showtime!

1:20 Princess Peach: Showtime wird super abwechslungsreich, aber schaut selbst

Erscheint am: 22. März

In Princess Peach: Showtime! schlüpft die berühmte Prinzessin gleich in mehrere Hauptrollen: Um eine von Schurken gekaperte Theatervorführung zu retten, verkleidet sie sich beispielsweise als Detektivin, Fechtmeisterin oder Konditorin. Das Gameplay passt sich Peachs Rolle an: Während ihr euch als Fechterin spannende Kämpfe mit Ausweichmanövern und Kontern liefert, sucht ihr als Detektivin nach Beweisen und löst Rätsel. Als Meisterdiebin schleicht ihr mithilfe diverser Gadgets an Feinden vorbei. Das dürfte Princess Peach: Showtime! zu einem der abwechslungsreichsten Switch-Spiele überhaupt machen. Seit Kurzem gibt es im Nintendo eShop eine kostenlose Demo.

Übrigens könnt ihr beim Kauf des Spiels im Nintendo eShop kräftig sparen, falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt. In diesem Fall könnt ihr euch nämlich für 99€ zwei Game Coupons holen und diese dann für zwei große Switch-Spiele einlösen. Holt ihr euch beispielsweise Princess Peach: Showtime! und Super Mario Bros. Wonder, die ansonsten je 59,99€ kosten würden, zahlt ihr dadurch 20,98€ weniger als beim Einzelkauf. Hier erfahrt ihr mehr über die Game Coupons:

2:35 Paper Mario: Die Legende vom Äonentor - Nintendo bringt das GameCube-RPG auf die Switch

Erscheint: 2024

Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, aber Paper Mario: Die Legende vom Äonentor wird 2024 und damit rund 20 Jahre nach dem ursprünglichen Release neu aufgelegt. Der zweite Teil der Paper Mario-Reihe bekommt neue, zeitgemäße Grafik spendiert. Trotz 3D wird dabei wie üblich auf einen niedlich Look im Stil flacher Papierfigürchen gesetzt. Das RPG bietet neben klassischen rundenbasierten Kämpfen auch Spezialfähigkeiten mit Papier-Bezug. So kann Mario sich z.B. stellenweise in einen Papierflieger oder ein Papierschiffchen verwandeln.

Luigi’s Mansion 2 HD

2:04 Luigi's Mansion 2 HD - 2024 geht Luigi auf der Switch wieder auf Geisterjagd

Erscheint im: Sommer 2024

Das ursprünglich für Nintendo 3DS erschienene Gruselabenteuer Luigi’s Mansion 2 kommt als HD-Remake mit stark verbesserter Grafik auf Nintendo Switch. Hier ist Luigi im düsteren Nachtschattental unterwegs und erforscht ungewöhnliche Orte wie ein altes botanisches Forschungslabor, eine in Eis gehüllte Mine und eine heruntergekommene Uhrenfabrik. Neben dem Geister einsaugenden Schreckweg ist er mit dem Stroboblitz ausgestattet, der Feinde lähmt. Zusätzlich zur Kampagne gibt es einen Multiplayer-Modus, in dem sich bis zu vier Spieler*innen besonderen Herausforderungen stellen.

Entdeckt viele weitere Mario-Spiele für Switch!

Im Nintendo eShop findet ihr noch viele weitere spannende Super Mario-Spiele.

Natürlich hat die Nintendo Switch noch eine ganze Menge weiterer großartiger Mario-Spiele zu bieten, von Sportspielen wie Mario Golf und Mario Tennis über Singleplayer-Abenteuer wie Super Mario Odyssey bis hin zum kreativen Mario-Baukasten Super Mario Maker 2. Wenn ihr weitere spannende Titel entdecken wollt, solltet ihr euch die Mario-Übersichtsseite im Nintendo eShop ansehen: