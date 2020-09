Mario Kart Live: Home Circuit wurde erst während der Nintendo Direct angekündigt, aber schon jetzt könnt ihr es für die Nintendo Switch vorbestellen. Mario Kart Live erscheint am 16. Oktober und bringt den Rennspaß zu euch in die Wohnung. Es handelt sich hierbei um ein Augmented Reality Mario Kart.



Die zwei Starter-Sets könnt ihr jeweils zum Preis von 129,99 Euro kaufen. Das Spiel an sich ist auf der Switch kostenlos, allerdings benötigt ihr mindestens ein Starter-Set mit Kart, um es spielen zu können.

Mario Kart Live bei Amazon vorbestellen

Das ist Mario Kart Live: Habt ihr ein Kart des Spiels gekauft, könnt ihr es mit dem Spiel auf eurer Nintendo Switch verbinden. Die Karts verfügen über eine Kamera, wodurch ihr im Spiel die aktuelle Umgebung des kleinen Autos seht. Gebt ihr im Spiel Gas, beschleunigt auch das echte Kart in eurer Wohnung. Im Spiel bekommt ihr dabei nicht nur die Umgebung, sondern auch Effekte und Items zu sehen.



Den Starter-Set-Paketen liegen außerdem vier Tore bei, mit denen ihr bei euch Strecken erstellen könnt. Bei den Karts könnt ihr derzeit zwischen Mario und Luigi wählen. Alles, was es sonst noch zum Spiel zu wissen gibt, erfahrt ihr in unserem Artikel zur Ankündigung.

16 1 Mehr zum Thema Neues Mario Kart für Switch lässt uns echte Spielzeug-Karts steuern

Jetzt Mario Kart Live für 129,99 Euro vorbestellen

Jetzt bei Amazon kaufen: Ab sofort könnt ihr Mario Kart Live: Home Circuit bei Amazon vorbestellen. Der Preis entspricht hier aktuell dem UVP von 129,99 Euro.

Mario Kart Live mit Mario bei Amazon vorbestellen

Mario Kart Live mit Luigi bei Amazon vorbestellen