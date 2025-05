Mario-Spiel zum halben Preis abstauben: Diesen Switch-Hit gibt’s jetzt günstig im Amazon-Angebot!

Dieser Mario-Hit für Nintendo Switch führt euch quer durch das Pilzkönigreich und kostet bei Amazon jetzt nicht mal mehr die Hälfte.

Bei Amazon könnt ihr gerade ein großes Mario-Spiel für Switch im Angebot abstauben. Im Vergleich zum normalen Preis, den ihr aktuell im Nintendo eShop bezahlen würdet, kommt ihr hier über 50 Prozent günstiger weg. Für einen Exklusivhit mit dem berühmtesten Klempner der Welt in derHauptrolle ist das ein stattlicher Rabatt, noch günstiger bekommt ihr das Spiel laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo:

Amazon macht übrigens keine Angaben zur Dauer des Deals. Da der Händler seine Preise gerade bei Spielen häufig ändert, solltet ihr besser nicht zu lange warten.

Günstiger Switch-Hit: Mit Mario und Bowser durchs Pilzkönigreich

8:32 Nach Wonder haut Nintendo direkt den nächsten Switch-Hit raus - Super Mario RPG im Test

Bei dem Mario-Hit, den ihr gerade günstig bekommen könnt, handelt es sich um das Switch-Remake von Super Mario RPG. Die Neuauflage des ursprünglich 1996 für SNES erschienenen allerersten Mario-Rollenspiels zeigt sich grafisch stark verbessert, behält den Look sowie die isometrische Perspektive des Originals aber bei. Daneben gibt es auch Gameplay-Verbesserungen, die Kämpfe spielen sich nun dank Kombo-Counter und neuen Teamangriffen deutlich dynamischer.

Dennoch laufen die Gefechte weiterhin rundenbasiert ab, wie man es von einem traditionellen JRPG der 90er, das ursprünglich von Square (Final Fantasy) entwickelt wurde, erwarten kann. Es gibt jedoch ein Action-Element, denn durch perfektes Timing beim Angreifen oder Verteidigen könnt ihr den Schaden eurer Attacken stärken bzw. den Schaden, den eure Feinde anrichten, schwächen.

Sowohl die Grafik als auch das Gameplay von Super Mario RPG wurden verbessert, trotzdem bleibt der Kern erhalten.

Neben den Kämpfen enthält Super Mario RPG noch immer Elemente des typischen Mario-Gameplays. Auf eurer Reise durch das bunte und abwechslungsreiche Pilzkönigreich und dessen Umgebung stoßt ihr nämlich auf verschiedene Minispiele und müsst Action-Passagen bewältigen, beispielsweise wenn Mario auf Fässern balancierend einen reißenden Fluss hinabfährt.

Nichts geändert hat sich an der Story, auch wenn diese nun mit weit hübscheren Zwischensequenzen inszeniert wird: Bowser hat mal wieder Peach entführt, doch als Mario sie gerade befreien will, taucht mit Schmiederich ein neuer Schurke auf und ergreift von Bowsers Schloss Besitz. Mario begibt sich daraufhin auf eine Reise, um Verbündete zu suchen und Schmiederichs Schergen zu bekämpfen. Selbst Erzfeind Bowser schließt sich ihm an.