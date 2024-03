Mario-Klassiker kommt für Nintendo Switch - Hier könnt ihr Paper Mario: Die Legende vom Äonentor vorbestellen

Paper Mario 2 bekommt ein Switch-Remake mit moderner Grafik. Jetzt könnt ihr das im Mai erscheinende Spiel vorbestellen.

Schon 2023 hat Nintendo eine Neuauflage des GameCube-Klassikers Paper Mario: Die Legende vom Äonentor für Nintendo Switch angekündigt. Seit Kurzem ist endlich das Release-Datum bekannt, nämlich der 23. Mai 2024. Jetzt könnt ihr das niedliche Rollenspiel mit Mario als Papierfigürchen auch schon bei MediaMarkt sowie bei Saturn vorbestellen:

Beide Händler bieten eine Preisgarantie: Sollte das Spiel noch vor dem Release günstiger werden, zahlt ihr also automatisch weniger. Bei Amazon ist Paper Mario: Die Legende vom Äonentor, übrigens noch nicht aufgetaucht, das dürfte sich aber bald ändern. Wenn es soweit ist, werdet ihr das Spiel hier finden:

Paper Mario: The Thousand-Year Door - Nintendo bringt das GameCube-RPG auf die Switch

Hübsch & niedlich: Bei der Switch-Neuauflage des schon vor 20 Jahren erschienenen zweiten Teils der Paper-Mario-Reihe (engl. Titel: „Paper Mario: The Thousand-Year Door“) handelt es sich um ein Remake mit moderner, stark verbesserter Grafik. Selbst im Vergleich zu Paper Mario: The Origami King, dem jüngsten Teil der Reihe, sieht Die Legende vom Äonentor sehr hübsch aus. Wie üblich wird auf einen niedlichen Look im Stil von Papierfigürchen gesetzt.

Rundenkämpfe mit Timing: Spielerisch handelt es sich größtenteils um ein klassisches JRPG mit taktischen Rundenkämpfen, in denen Mario gemeinsam mit einem Begleiter antritt und dessen Spezialfähigkeiten nutzen kann. Allerdings enthalten die Gefechte auch ein Action-Element: Man kann durch gutes Timing beim Drücken der Knöpfe Schaden verstärken oder verringern.

Grafisch hat sich die Neuauflage von Paper Mario 2 enorm verbessert.

Besondere Papier-Skills: Außerdem verbringt ihr viel Zeit mit dem Erkunden der bunten Spielwelt und dem Lösen von Rätsel, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Dabei kommen viele Fähigkeiten mit Papier-Bezug zum Einsatz. Stellenweise kann Mario sich sogar in einen Papierflieger oder ein Schiffchen verwandeln.

Auf der Suche nach Peach und dem Schatz: Eure Aufgabe ist es übrigens, den Spuren von Prinzessin Peach zu folgen, die auf der Suche nach dem legendären Schatz hinter dem Äonentor verschollen ist. Dabei versucht ihr auch das Geheimnis einer uralten Stadt zu lüften, die vor langer Zeit durch eine Katastrophe zerstört wurde.

Gibt es Vorbesteller-Boni für das Paper Mario 2 Remake?

Bislang ist nichts über einen Vorbesteller-Bonus für Paper Mario: Die Legende vom Äonentor bekannt. Das muss aber nicht bedeuten, dass es keinen geben wird: Bei Nintendo-Spielen werden Preorder-Boni häufig erst nach dem Start der Vorbestellungen angekündigt.

