Mario-Spiele im Angebot: Diese 10 Hits für Nintendo Switch gibt’s jetzt günstig!

Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade alle Switch-Spiele günstiger, darunter auch die neuesten und größten Mario-Hits.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft gerade ein großer Gaming-Sale, durch den ihr einen Extra-Rabatt von 20 Prozent auf alle Spiele bekommt, sogar auf die neuesten AAA-Hits und auf ohnehin schon reduzierte Titel. Das Angebot gilt für alle aktuellen Plattformen, also für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Hier findet ihr die Übersicht:

Ausgeschlossen von der Aktion sind lediglich Spiele, die derzeit nicht vorrätig sind oder die erst nach dem Sale erscheinen.

Mario-Hits und andere Switch-Spiele im Angebot

Gerade bei den sonst so preisstabilen Switch-Exklusivspielen lohnt sich der Rabatt natürlich ganz besonders, zumal diese bei MediaMarkt in der Regel ohnehin schon ein gutes Stück günstiger sind als im Nintendo eShop. Zum Beispiel könnt ihr die Gelegenheit nutzen, um euch große Mario-Hits zu günstigen Preisen zu sichern.

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Selbst die neuesten Titel wie das erst kürzlich erschienene Mario vs. Donkey Kong und der Kritikerliebling Super Mario Bros. Wonder sind unter den Angeboten. Ein ganz besonderes Schnäppchen ist zudem das anspruchsvolle Taktikspiel Mario + Rabbids: Sparks of Hope, das ihr schon für 15,99€ bekommt. Hier haben wir euch eine kleine Auswahlliste mit zehn Spielen zusammengestellt:

Natürlich gibt es auch jenseits von Mario noch viele große Switch-Spiele günstiger, zum Beispiel das erst am Freitag erschienene Princess Peach: Showtime! (39,99€) und den Megahit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (43,99€). Dieser Link bringt euch zu den beliebtesten Switch-Spielen bei MediaMarkt:

Die Aktion läuft noch bis zum 8. April um 9 Uhr morgens, Preise und Verfügbarkeit einzelner Spiele können sich aber jederzeit ändern. Deshalb solltet ihr vielleicht besser nicht bis zu allerletzten Minute warten.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere Schnäppchen und auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: