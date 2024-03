Über 20 Mario-Spiele bei Nintendo Switch Online: Diese Klassiker sind jetzt neu dabei!

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr inzwischen über 20 Mario-Klassiker spielen. Drei davon sind erst kürzlich neu hinzugekommen.

Der Mario Day war zwar schon am 10. März, von vielen Vorteilen könnt ihr aber noch immer profitieren. Im Nintendo eShop und im My Nintendo Store laufen momentan noch spezielle Mario-Angebote und Nintendo Switch Online hat zur Feier des Tages neue Mario-Klassiker hinzugefügt, die dauerhaft Teil des Abos bleiben. Damit euch kein Vorteil entgeht, verschaffen wir euch hier den Überblick:

Letzte Chance: Extra-Goldpunkte beim Kauf von Mario-Spielen sichern!

Nur noch bis Sonntag bekommt ihr beim Kauf bestimmter Mario-Spiele besonders viele Goldpunkte.

Nur noch bis zum 24. März, also bis Sonntag, könnt ihr im Nintendo eShop beim Kauf bestimmter Mario-Spiele Goldpunkte im Wert von 10 Prozent des Kaufpreises bekommen. In den meisten Fällen entspricht das 6€. Die Goldpunkte könnt ihr einsetzen, um bei künftigen Käufen im Nintendo eShop zu sparen.

In der Auswahl finden sich einige der größten Mario-Hits für Nintendo Switch. Neben Dauerbrennern wie Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Party sind auch die erst Ende 2023 erschienenen Titel Super Mario Bros. Wonder und Super Mario RPG dabei. Hier geht's zur Übersicht:

Falls ihr die Spiele stattdessen lieber in ihrer physischen Version oder als Download-Code im My Nintendo Store kaufen möchtet, erhaltet ihr noch bis zum 7. April ein Mario-Notizbuch kostenlos dazu. Außerdem könnt ihr hier verschiedene Mario-Merchandise-Artikel vom Controller übers Headset bis hin zu LEGO-Sets bis zu 30% günstiger abstauben.

Nintendo Switch Online: Diese 3 Mario-Klassiker sind neu im Abo

Erst letzte Woche sind diese drei Mario-Klassiker neu zur NSO-Bibliothek hinzugefügt worden.

Anlässlich des Mario Days sind drei Mario-Spiele der Retro-Bibliothek von Nintendo Switch Online hinzugefügt worden. Alle drei Titel könnt ihr jetzt mit dem normalen NSO-Abo ohne zusätzlich Kosten spielen. Wir stellen sie euch kurz vor:

Dr. Mario (Game Boy)

Als Tetris-Fan sollte man Dr. Mario auf jeden Fall eine Chance geben.

Dr. Mario ist jetzt in der erfolgreichen Game Boy-Version Teil von Nintendo Switch Online. In dem Puzzle-Spiel bekämpft ihr Viren mithilfe von Vitaminkapseln, die ähnlich wie die Blöcke in Tetris automatisch von oben herabfallen. Die Kapseln bestehen aus zwei Hälften mit unterschiedlichen Farben. Um Viren zu vernichten, müsst ihr Kapselhälften gleicher Farbe in einer Reihe anordnen. Das simple, aber fordernde Spielprinzip hat bis heute nichts von seiner seiner Faszination verloren. Vor allem Tetris-Fans sollten Dr. Mario daher unbedingt ausprobieren.

Mario Golf (Game Boy Color)

Die RPG-Elemente sorgen in der Game Boy-Version von Mario Golf für zusätzliche Langzeitmotivation.

In Mario Golf treten bekannte Charaktere aus dem Mario-Universum wie etwa Peach, Bowser und Donkey Kong auf dem Golfplatz gegeneinander an. Obwohl das Spiel sehr einsteigerfreundlich ist, bietet es eine erstaunliche Spieltiefe, unter anderem weil Wind, Wetter und die Beschaffenheit des Bodens den Ball beeinflussen. Zudem müsst ihr die Eigenheiten eurer Spielfigur beachten. Im Gegensatz zur N64-Fassung verfügt die Game Boy Color-Version über Rollenspielelemente. Euer Charakter sammelt also Erfahrungspunkte und verbessert seine Fähigkeiten.

Mario Tennis (Game Boy Color)

Mario Tennis sorgt durch verschiedene Schlagarten für taktischen Tiefgang.

Seinen Status als Kritikerliebling verdiente sich das erste Mario Tennis nicht zuletzt durch die vielen verschiedenen Schlagarten. Diese sorgen nämlich dafür, dass euch in den Matches stets eine Menge taktischer Möglichkeiten offenstehen. Die Game Boy Color-Version bietet zudem einen Rollenspielmodus, in dem ihr erst mal trainieren und euren Charakter entwickeln müsst, bevor ihr an Turnieren teilnehmen und euch schließlich bis zum Champion hocharbeiten könnt. Außerdem gibt es hier Minispiele, die in der ein paar Monate früher erschienenen N64-Version nicht enthalten sind.

Über 20 weitere Mario-Klassiker mit Nintendo Switch Online spielen

Nintendo Switch Online und das Erweiterungspaket enthalten eine ganze Menge Mario-Hits, die auch heute noch viel Spaß machen.

Neben den drei Neuzugängen könnt ihr mit Nintendo Switch Online und dem Erweiterungspaket noch mehr als 20 weitere Mario-Klassiker spielen. Diejenigen Spiele, die für NES, SNES oder Game Boy erschienen sind, sind im normalen NSO-Abo enthalten. Mit dem Erweiterungspaket kommen Mario-Spiele vom Game Boy Advance und die ersten 3D-Abenteuer des Klempners vom N64 dazu. Hier nur eine kleine Auswahl mit besonders spannenden Titeln:

Super Mario World (SNES): Das berühmte SNES-Spiel nutzte seinerzeit die technischen Möglichkeiten der neuen Konsole eindrucksvoll aus und hat sich sowohl optisch als auch spielerisch sehr gut gehalten. Zudem ist es das erste Spiel, in dem der Dinosaurier Yoshi auftaucht, der Mario unterstützt, indem er ihm als Reittier dient und seine Gegner frisst. Übrigens könnt ihr gerade für kurze Zeit eine spezielle Mission abschließen und so Bonus-Platinpunkte sammeln und besondere Profilbilder in der Nintendo Switch Online-App erhalten.

Super Mario World ist auch nach heutigen Maßstäben noch immer ein hervorragendes Jump&Run.

Super Mario Bros. 3 (NES): Super Mario Bros. 3 gilt als eines der besten und erfolgreichsten Spiele der NES-Ära. Der 2D-Platformer lässt euch in acht Welten reisen, um sie von Bowser und seinen sieben Koopalingen zu befreien. Neu im Vergleich zu den Vorgängern ist, dass Mario klettern, Gegenstände werfen und sich in Tanuki-Mario verwandeln kann, der seinen Schwanz als Waffe oder Propeller einsetzt.

Super Mario Land 2: Six Golden Coins (Game Boy): Wie der Vorgänger ist Super Mario Land 2 ein traditioneller 2D-Platformer. Allerdings wird hier mehr Wert auf Erkundung gelegt und ihr bekommt eine Weltkarte, auf der ihr euch frei bewegen könnt. Um sein Schloss von Wario zurückzuerobern, muss Mario sechs gut bewachte Münzen finden, mit denen das Schlosstor geöffnet wird.

Super Mario 64 war nicht nur für die Mario-Spiele, sondern für das ganze Jump&Run-Genre ein gewaltiger technischer Fortschritt.

Super Mario 64 (N64): Super Mario 64 gilt bis heute als der Meilenstein, der es geschafft hat, das Jum&Run-Genre ins 3D-Zeitalter zu führen. In dem abwechslungsreichen Platformer könnt ihr durch Gemälde im Pilz-Palast in die verschiedensten fantastischen Welten reisen. Mario beherrscht diesmal nicht nur Wandsprünge und Saltos, sondern kann sich stellenweise sogar mithilfe der Federkappe in die Luft erheben.

Mario & Luigi: Superstar Saga (GBA): In dem Rollenspiel Mario & Luigi: Superstar Saga reisen die Brüder gemeinsam ins Bohnenland. Von dort sollen sie die Stimme von Prinzessin Peach zurückbringen, die ihr von einer Hexe gestohlen wurde. Eine spielerische Besonderheit ist, dass ihr die beiden Klempner gleichzeitig steuert und die Aktionen des einen mit dem A- und des anderen mit dem B-Button auslöst.

Paper Mario (N64): Im Mai kommt mit Paper Mario: Die Legende vom Äonentor ein Remake des zweiten Paper Mario auf Nintendo Switch. Jetzt ist also eine gute Gelegenheit, vorher schnell noch den ersten Teil der Rollenspiel-Reihe nachzuholen. Ihr steuert Mario und seine Freunde in Form von Papierfigürchen durch ein dreidimensionales Pilzkönigreich, um Prinzessin Peach zu retten, und liefert euch spannende rundenbasierte Kämpfe.

Was kann Nintendo Switch Online sonst noch?

Nintendo Switch Online hat eine ganze Menge Vorteile zu bieten.

Neben Mario-Spielen hat Nintendo Switch Online natürlich noch eine ganze Menge weiterer Vorteile zu bieten. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten:

Online-Multiplayer: Nintendo Switch Online ist für den Online-Multiplayer der meisten Switch-Spiele notwendig. Wenn ihr euer Können also mit Spieler*innen aus der ganzen Welt messen möchtet oder gemeinsam mit ihnen im Koop antreten wollt, ist das Abo ein Muss für euch.

Viele weitere Retro-Spiele: Neben den Mario-Titeln bekommt ihr mit Nintendo Switch Online Zugriff auf viele weitere Spieleklassiker, die ursprünglich für NES, SNES oder Game Boy erschienen sind. Mit dabei sind zum Beispiel Donkey Kong, Super Metroid und The Legend of Zelda: Links Awakening. Mit dem Erweiterungspaket kommen noch Spiele vom N64, Game Boy Advance und Sega Mega Drive dazu.

Smartphone-App: Ein weiterer Vorteil ist die Nintendo Switch Online-App für Handys und andere Smart-Geräte. Durch die App bekommt ihr in Switch-Hits wie Animal Crossing: New Horizons und Splatoon 3 Zugriff auf spezielle Features und Funktionen. Außerdem könnt ihr mit der App in vielen Spielen den Voice Chat nutzen.

Mit den Nintendo Switch Game Coupons könnt ihr beim Spielekauf kräftig sparen.

Exklusive Angebote: Es gibt spezielle Angebote, die nur NSO-Mitgliedern offenstehen. Dazu gehören etwa stilvolle Retro-Controller und die Nintendo Switch Game Coupons. Für 99€ könnt ihr euch zwei Game Coupons sichern und diese anschließend für große Switch-Spiele einlösen. Entscheidet ihr euch beispielsweise für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Normalpreis 69,99€) und das brandneue Princess Peach: Showtime! (Normalpreis 59,99€), spart ihr im Vergleich zum Einzelkauf stolze 30,98€!