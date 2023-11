'Matchmaking tötet das Spiel': CoD Modern Warfare 3-Spieler finden SBMM schlimmer als je zuvor

Call of Duty Modern Warfare 3 setzt im Multiplayer auf SBMM – wie quasi alle Shooter der letzten 15 Jahre.

Call of Duty Modern Warfare 3-Spieler*innen haben es nicht leicht: Die Story-Kampagne finden viele Murks, der Multiplayer ist dafür allerdings ziemlich gut – auch wenn er fast nur aus altbekannten Karten besteht. Aber selbst dabei gibt es ein Haar in der Suppe.

Das skillbasierte Matchmaking (SBMM) sorgt bei einigen Fans für sehr viel Frust. Eine Beschwerde, die immer wieder kommt. Angeblich sei es dieses Mal aber schlimmer als in den letzten Jahren.

Das Wichtigste in Kürze: Spieler*innen von Call of Duty Modern Warfare 3 beklagen sich über das skillbasierte Matchmaking (SBMM).

Das Matchmaking sorgt für Frust, da sich jede Runde wie ein eSports-Turnier anfühle und entspannte Runden nicht mehr möglich seien.

Es gibt uneinheitliche Meinungen, ob das SBMM in diesem Jahr schlimmer geworden ist oder nicht.

Modern Warfare 3-Fans beklagen sich über zu striktes Matchmaking

Was ist SBMM? Skillbasiertes Matchmaking soll dafür sorgen, dass ihr nicht einfach zufällig mit irgendwelchen Spieler*innen in Runden zusammengewürfelt werdet. Das vermeidet im Idealfall, dass wenige gute Spieler*innen ganze Matches dominieren, weil sie gegen viel schwächere Gegner antreten.

Die Kehrseite der Medaille sieht aber so aus, dass sich durch derartiges Matchmaking jede Runde wie ein eSports-Turnier anfühlen kann. Soll heißen: Wer sich nicht anstrengt, kommt gegen die ungefair gleich starken Feinde nicht an. Es gibt keine entspannten Runden mehr, sondern gefühlt nur noch Ranglisten-Spiele, bei denen alle alles geben.

2:06 Call of Duty: Modern Warfare 3 offiziell enthüllt und das ist der Reveal-Trailer

Fans beklagen sich genau darüber schon seit Jahren. So auch in diesem Jahr wieder, wie zum Beispiel hier in diesem Reddit-Beitrag:

"Es muss etwas getan werden, zum ersten Mal seit Jahren haben wir ein CoD, das das Potenzial hat, GROSSARTIG zu werden, aber SBMM hält es massiv zurück. [...] Das Team-Balancing ist auch absolut tragisch. Mein Gott, es wird nie richtig gemacht, aber dieses Jahr scheint es komplett aus der Bahn geraten zu sein. Es fühlt sich einfach unmöglich an, im Moment Spaß in dem Spiel zu haben."

Dabei handelt es sich nur um einen Beitrag von vielen. Er steht exemplarisch dafür, dass eine ganze Reihe an Menschen offenbar ein Problem mit dem Matchmaking in Modern Warfare 3 haben.

Aber das Problem an der Sache ist natürlich die Subjektivität: Ist es wirklich schlimmer geworden als in den letzten Jahren? Das lässt sich selbstverständlich nicht ohne Weiteres (und die passenden technischen Daten) daran festmachen, wie sich die Runden anfühlen. Auch wir haben beim Zocken aber gemerkt, dass es schneller als im Vorgänger zu Frust durch SBMM kommt.

Die große Frage bleibt auch, was für die Allgemeinheit besser ist: Wenn zufällige Zusammenstellungen dafür sorgen, dass es immer wieder zu eindeutigen, krachenden Niederlagen kommt, macht das weniger Spaß, als Runden mit knappem Ausgang zu spielen. Seid ihr die Überlegenen, sieht das natürlich anders aus. Alles eine Frage der Perspektive.

Ein spannender Kommentar unter obigem Reddit-Beitrag führt lang und breit aus, wieso Activision wohl niemals das System entfernen wird: Es zahlt sich offensichtlich einfach massiv aus, so vorzugehen.

Dazu werden auch noch einige Studien und wissenschaftliche Arbeiten zitiert, die die Sinnhaftigkeit von SBMM zu untermauern scheinen.

Wie denkt ihr darüber? Fühlt es sich für euch auch so an, als wäre das SBMM dieses Jahr besonders ausgeprägt und wie wirkt sich das auf euren Spielspaß aus?