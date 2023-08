Maximale Immersion bei Starfield und Co.: Mit diesen Headsets zockt es sich einfach besser

Kabellos, gemütlich und richtig guter Sound: Das HyperX Cloud II wireless ist ein absolutes Traum-Headset!

Bei MediaMarkt gibt's jetzt ordentlich was auf die Ohren. Verschiedene Modelle des Headset-Herstellers HyperX sind jetzt im Angebot. Je nach Modell spart ihr bis zu 44%! Ihr solltet euch aber nicht allzu viel Zeit lassen, die Aktion ist in einer Woche, am 31. August, schon wieder vorbei.

Leicht wie eine Wolke, Sound wuchtig wie Donner

Hattet ihr schon mal ein kabelloses Headset beim Zocken an der Konsole? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: einmal ohne Kabel, immer ohne Kabel! Und wenn die Kopfhörer dann auch noch mit richtig gutem Sound überzeugen kann, steht die Entscheidung sowieso fest. Das HYPERX Cloud II Wireless kann nicht nur immersiven Surround-Sound, auch in Stereo liefert es Qualität der Spitzenklasse.

Auch die Akkulaufzeit spielt ganz oben mit. Es hält ungefähr 30 Stunden im Dauerbetrieb durch – genug Zeit, um einen Charakter in Baldur's Gate 3 zu erstellen. Der Ladevorgang dauert dank USB-C Anschluss auch nicht mehr als zwei Stunden.

Der Name des Headsets ist Programm: Sanft wie eine Wolke schmiegt sich der gemütliche Kopfbügel um euren Schädel. Auch nach stundenlangem Zocken fällt euch kaum auf, dass da was auf eurem Haupt prangt. Zu beachten ist allerdings, dass das Headset nicht mit den Xboxen kompatibel ist. Auf allen anderen Plattformen könnt ihr es einfach via Bluetooth verbinden. Für 99€ ist das ein verdammt gutes Paket.

Mit und ohne Kabel: Das sind die Alternativen

Wollt ihr es eine Spur günstiger, hat MediaMarkt auch hierfür Alternativen. Das HYPERX Cloud II gibt es als kabelgebundene Variante in schwarz oder rot 44% günstiger für läppische 55€! Die Soundqualität steht der zuvor vorgestellten kabellosen Edition in nichts nach. Der Spar-Tipp für kabellose Headsets ist das HYPERX Cloud Alpha, das schon für 59,99€ zu haben ist.

Ihr wollt keine Angebote mehr verpassen? Dann ab zur GamePro Deal-Übersicht! Dort findet ihr jeden Tag aktuelle Aktionen rund um Gaming und Tech – ein Lesezeichen lohnt sich!