Der aktuelle Prospekt von MediaMarkt bietet eine Fülle an Angeboten aus den verschiedensten Bereichen wie beispielsweise 4K-Fernseher, Laptops, Smartphones und Gaming. Ein Highlight für alle, die mehr Speicher für ihre Nintendo Switch brauchen, ist dabei die SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte, die ihr in der Größe 128 GB schon für 11 Euro bekommt. Damit ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen derzeit mit weitem Abstand der günstigste Anbieter. Amazon verlangt beispielsweise für dasselbe Modell momentan 18,74 Euro.

SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte 128 GB für 11€ bei MediaMarkt

Zum Verkaufspreis kommen allerdings noch Versandkosten von 2,99 Euro dazu, sofern ihr die Karte nicht zu einem Markt in eurer Nähe bestellen und dort selbst abholen könnt. Selbst mit Versandkosten wäre MediaMarkt jedoch noch immer am günstigsten. Falls es nicht schon vorher ausverkauft ist, gilt das Angebot noch bis zum 29. September, wie auch alle anderen Deals aus dem MediaMarkt-Prospekt. Die Übersicht über alle Angebote des Prospekts findet ihr hier:

Zu den Angeboten des MediaMarkt-Prospekts

Wie gut ist die SanDisk Ultra für die Switch geeignet?

Die SanDisk Ultra in der weißen Version ist eine MicroSD-Karte der Speed Class 10 und der UHS Speed Class U1 mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s. Damit ist sie gut für die Nintendo Switch geeignet, die lediglich eine Lesegeschwindigkeit von 60 MB/s braucht. Ihre Schreibgeschwindigkeit ist zwar eher niedrig, das macht beim Einsatz in der Switch aber kaum etwas aus. Zum Aufnehmen von 4K-Videos ist die SanDisk Ultra hingegen nicht geeignet, dafür braucht ihr eine Karte der UHS Speed Class U3.

Mit 128 GB Speicher ist die Karte im Angebot zwar nicht gerade riesig. Da Switch-Spiele aber in der Regel nicht besonders groß sind, haben auf ihr aber trotzdem eine ganze Reihe aufwendiger Titel Platz. Selbst Legend of Zelda: Breath of the Wild ist beispielsweise nur rund 15 GB groß. Von kleineren Indie-Titeln solltet ihr mindestens ein paar Dutzend auf der MicroSD unterbringen können.

SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte 128 GB für 11€ bei MediaMarkt

Mehr über Speicherkarten für die Nintendo Switch und worauf ihr beim Kauf achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

50 0 Mehr zum Thema Das sind die besten Nintendo Switch Micro-SD Karten 2021