Nur für wenige Stunden: Es gibt wieder zwei neue interessante Deals bei MediaMarkt. Erneut handelt es sich dabei um 24-Stunden-Angebote. Dieses Mal könnt ihr Speicherkarten für eure Nintendo Switch besonders günstig kaufen. Wer also neuen Speicherplatz für seine Spiele braucht, sollte sich die beiden Micro-SD Karten im Angebot genauer anschauen.



So lange gilt das Angebot: Die Angebotspreise der beiden Speicherkarten gelten bis zum 22. Mai 2021, um 9 Uhr MESZ und solange der Vorrat reicht.



Bei beiden Micro-SD Karten erwartet euch der jeweils aktuelle Bestpreis. Günstiger gibt es die Karten im Moment bei keinem anderen Anbieter.



Bereit für Nintendo Switch: Sowohl die SanDisk Ultra Micro-SD Karte, als auch die Samsung EVO Plus Micro-SD Karte verfügen über alle Leistungsmerkmale, die es für eine Speicherkarte der Nintendo Switch braucht. Ihr könnt somit beide für die Spiele der Konsole nutzen.



Die SanDisk gibt es im Angebot mit 256 GB und die Samsung Speicherkarte mit 512 GB Speicherplatz.

SanDisk Ultra 256 GB für 27 Euro

Samsung EVO Plus 512 GB für 59 Euro

Wer noch mehr über Speicherkarten erfahren will und welche die besten sind, dem legen wir unsere Kaufberatung zu den Micro-SD Karten für die Nintendo Switch ans Herzen.

