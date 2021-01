Bei MediaMarkt gibt es aktuell nicht nur Spiele von Electronic Arts wie FIFA 21 im Angebot günstiger, sondern auch eine weitere 3-für-2-Aktion für Spiele. Dank dieser könnt ihr noch bis zum 31. Januar 2021 Spiele für PS4, Nintendo Switch und Xbox One im Angebot kaufen.



So funktioniert die Aktion: Legt einfach drei Spiele von der Aktionsseite in den Warenkorb. Dort wird dann das günstigste der Spiele als Rabatt vom Kaufpreis abgezogen. In der Regel ergeben sich somit für alle drei Spiele Bestpreise.



Wir empfehlen bei diesen Aktionen Spiele zu kombinieren, die in einem ähnlichen Preissegment liegen, um so den größten Rabattvorteil zu erhalten. Wichtig ist, dass ihr theoretisch auch für jede Plattform eines in den Warenkorb legen könnt. Die Spiele für PS4, Nintendo Switch und Xbox One lassen sich also beliebig kombinieren.

3-für-2-Aktion bei MediaMarkt

9 Spiele im Angebot bei MediaMarkt

Wir haben euch einmal neun Spiele herausgesucht, die zur Aktion bei MediaMarkt dazu zählen. Damit ihr diese direkt besser einordnen könnt, haben wir die Wertung aus unserem jeweiligen Test dazu geschrieben.

