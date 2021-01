Bei MediaMarkt und Saturn gibt es gerade Spiele von Electronic Arts im Angebot. Mit Ausnahme von Star Wars Jedi: Fallen Order sowie Die Sims 4 und seinen diversen Add-Ons handelt es sich dabei um aktuelle Titel aus 2020. Von PS4 und Xbox One über die Nintendo Switch bis hin zum PC werden alle Plattformen bedient. Die Aktion läuft zwei Wochen lang und endet am 7. Februar, einzelne Spiele könnten aber schon früher ausverkauft sein. Die Übersicht findet ihr hier:

Das Highlight der Aktion ist FIFA 21, das es in der Version für PS4 (inklusive kostenlosem PS5-Upgrade) beziehungsweise in der Fassung für Xbox One und Xbox Series schon für 27,99 Euro gibt. Laut Vergleichsplattformen gab es die Fußballsimulation bislang noch nie so günstig. Aber man kann auch noch ein paar andere Schnäppchen machen. Hier eine Auswahl der Angebote:

Zu den Preisen kommen noch Versandkosten von 2,99 Euro pro Bestellung hinzu, es sei denn, ihr bestellt die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe und holt sie dort selbst ab. Ab einem Bestellwert von 59 Euro entfallen die Versandkosten.

