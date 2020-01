Bei MediaMarkt läuft bis 8 Uhr am 13. Januar eine Aktion, bei der ihr drei Spiele für die PS4, Xbox One oder Nintendo Switch für 49€ oder für 79€ bekommen könnt. Unter den PS4-und Xbox-One-Spielen finden sich in beiden Tiers ein paar hochwertige Titel aus dem Jahr 2019. Bei den Switch-Spielen hingegen ist die Auswahl, wie meistens bei solchen Aktionen, eher begrenzt.

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei Spiele aus einer der beiden Listen auswählen und gemeinsam in den Warenkorb legen. Der Preis wird dann automatisch angepasst.

3 Spiele für 49€

Im 49€-Tier stehen für die PS4 und die Xbox One Dutzende Spiele zur Wahl, darunter auch einige große Titel aus dem Jahr 2019. Für beide Konsolen gibt es unter anderem A Plague Tale: Innocence, Kingdom Hearts 3, The Division 2, Far Cry: New Dawn, die Deluxe Edition von Rage 2 sowie den Shooter-Hit Metro Exodus.

Für die Switch stehen leider nur zehn Titel zur Auswahl, von denen zudem nicht alle sonderlich hochwertig sind. Die besten Spiele sind hier die Overwatch Legendary Edition, die Gold Edition von Trials Rising und die Deluxe Edition von Wolfenstein Youngblood.

Zur Aktion: 3 Spiele für 49€ bei MediaMarkt

3 Spiele für 79€

Im 79€-Tier finden sich sogar eine Menge Spiele aus der zweiten Jahreshälfte 2019. Sowohl für Xbox One als auch für PS4 gibt es unter anderem Borderlands 3, The Outer Worlds, Greedfall, Code Vein, The Surge 2, Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville und die leider eher mäßig gelungenen Titel Ghost Recon: Breakpoint und Terminator: Resistance. Für die PS4 ist außerdem noch Control und für die Xbox One Gears 5 mit dabei.

Für die Switch ist die Auswahl mit 20 Spielen zumindest etwas größer als im günstigeren Tier. Die ganz großen Titel finden sich zwar auch hier nicht, aber zumindest gibt es ein paar interessante kleinere Spiele wie Vampyr, Call of Cthulhu oder Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Zur Aktion: 3 Spiele für 79€ bei MediaMarkt