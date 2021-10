Schon seit dem Wochenende läuft bei MediaMarkt eine große Aktion, bei der ihr Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf zahlreiche Produkte bekommt. Erst seit heute gilt das allerdings auch für viele 4K-Fernseher von Marken wie LG, Samsung, Sony, Philips und Hisense. Insgesamt sind 485 Modelle reduziert. Die Aktion läuft noch bis Sonntag, die Übersicht über die TV-Angebote findet ihr hier:

Neben Fernsehern hat die Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt beispielsweise auch noch Laptops, Tablets, Monitore, diverse Haushaltsgeräte und einige Smartphones zu bieten. Die Übersicht findet ihr hier:

Highlight: LG OLED B1 zum Toppreis

Eines der Highlights unter den TV-Angeboten ist der LG OLED B1 (in der für den deutschen Markt bestimmten Variante B19). Die 55-Zoll-Version bekommt ihr durch den Rabatt jetzt für sehr günstige 965,55 Euro statt 1.149 Euro. Für 65 Zoll bezahlt ihr 1.343,69 Euro statt 1.599 Euro. Damit ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter. Allerdings: Amazon ist inzwischen bis zu einem gewissen Grad mitgezogen und bietet beide Modelle nur 29,90 Euro teurer an, also genau die Summe, die ihr bei MediaMarkt für den Versand bezahlen würdet.

Tolles Bild: Der LG OLED B1 bietet eine sehr hohe Bildqualität, was vor allem an der OELD-Technik mit ihrem perfekten Schwarz, dem unendlich hohen Kontrast und der hervorragenden Farbwiedergabe liegt. Dem LG OLED C1 (den es bei MediaMarkt gerade ebenfalls günstiger gibt) ist der B1 aufgrund der niedrigeren Spitzenhelligkeit und des etwas schwächeren Bildprozessors zwar unterlegen, der Unterschied fällt in der Praxis aber eher selten auf und der B1 ist dafür deutlich günstiger.

Gut fürs Gaming: Mit einem Input Lag von nur 5 ms bei 120 Hz und 13 ms bei 60 Hz ist der LG OLED B1 sehr gut fürs Gaming geeignet. Außerdem bietet er zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der Xbox Series X oder der PS5 das Spielen in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) werden ebenfalls unterstützt.

Aus all diesen Gründen bietet der LG OLED B1 ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, auch und gerade fürs Gaming, und ist deshalb die Top-Kaufempfehlung in unserer TV-Kaufberatung:

Weitere TV-Angebote der MediaMarkt-Aktion: