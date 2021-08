Im WSV (was in diesem Fall für "Wahsinns-Schnell-Verkauf" steht) bei MediaMarkt gibt es gerade unter anderem den mit HDMI 2.1 und QLED-Technik ausgestatteten 4K-Fernseher TCL C728 günstig im Angebot. Durch 90 Euro Direktabzug, die im Warenkorb einberechnet werden, fällt der Preis der 55-Zoll-Version von 829,99 Euro auf 739,99 Euro. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell bislang noch nie so günstig. Hier geht's zum Angebot:

TCL C728 (4K, 55 Zoll, QLED, HDMI 2.1) für 739,99€ bei MediaMarkt

Im WSV bei MediaMarkt gibt es Direktabzug auf fast alle 4K-Fernseher ab einem Preis von 599 Euro. Die Höhe des Direktabzugs richtet sich nach dem Kaufpreis:

ab 599 €: 70 € Direktabzug

ab 799 €: 90 € Direktabzug

ab 999 €: 150 € Direktabzug

ab 1.499 €: 200 € Direktabzug

ab 1.999 €: 300 € Direktabzug

Natürlich gibt es daneben im WSV bei MediaMarkt noch zahlreiche weitere Angebote. Diese laufen theoretisch noch bis zum 30. August, in der Praxis sind aber schon jetzt manche Deals ausverkauft. Hier kommt ihr zur Übersicht über die Aktion:

WSV bei MediaMarkt: Zu den Angeboten

Was bietet der TCL C728?

Alle wichtigen Gaming-Features: Beim TCL C728 handelt es sich um eine Variante des TCL C72+, der im Gegensatz zum TCL C727 über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1-Anschlüsse mit den vollen 48 Gbps verfügt. Damit sind 120 fps in 4K-Auflösung mit der Xbox Series X und der PS5 prinzipiell möglich. Auch VRR und ALLM werden unterstützt. Im Grunde ist der TCL C728 also die verbesserte Gaming-Version des günstigeren TCL C727. Als Betriebssystem dient übrigens AndroidTV 11, das für guten App-Support sorgt.

216 7 Mehr zum Thema PS5 & Xbox Series X – Diese TVs nutzen die Features der neuen Konsolen

Viele Features: Auch hinsichtlich der Bildqualität können die Features des TCL C728 überzeugen: Er verfügt über die QLED-Technik zur besseren Farbwiedergabe, ein kontrastreiches VA-Panel mit Direct-LED-Beleuchtung und HDR-Features wie Dolby Vision. Allerdings ist die Spitzenhelligkeit etwas niedrig, sodass er aus HDR nicht das Beste herausholen kann. Dafür verfügt er über ein Onkyo-Soundsystem mit einer Gesamtleistung von 40 Watt, das deutlich besser ist, als man zu diesem Preis erwarten kann.

TCL C728 (4K, 55 Zoll, QLED, HDMI 2.1) für 739,99€ bei MediaMarkt

Alternative: Sony XH9005

Alternativ könnt ihr euch auch den Sony XH9005 holen, den ihr in der Version mit 55 Zoll für 709 Euro statt 799 Euro bekommt. MediaMarkt ist damit laut Vergleichsplattformen zur Zeit mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter.

Sony KE-55XH9005 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 709€ bei MediaMarkt

Der Sony XH9005 ist dem TCL C728 bei der Bildqualität überlegen, was vor allem an einer deutlich höheren Spitzenhelligkeit und Full Array Local Dimming liegt. Dadurch kann HDR besser ausgenutzt werden. Allerdings funktionieren die HDMI-2.1-Anschlüsse nicht perfekt. Zwar ist 4K 120 fps mit der PS5 und der Xbox Series X möglich, aber bei der höchsten Farbauflösung Chroma 4:4:4 kann es zu einer Verschlechterung der Bildqualität kommen.

WSV bei MediaMarkt: Zu den Angeboten