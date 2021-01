Bei MediaMarkt gibt es gerade den hochwertigen 4K-Fernseher LG OLED BX im Angebot. Das Modell kostet in der Größe 55 Zoll nur noch 1.095,65 Euro statt 1.289 Euro. Laut Vergleichsplattformen gab es den mit HDMI 2.1 ausgestatteten Fernseher seit der Black-Friday-Woche nicht mehr zu einem so günstigen Preis. Der Rabatt wird nicht auf der Produktseite angezeigt, sondern erst im Warenkorb abgezogen. Der Versand ist kostenlos.

LG OLED BX (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) statt 1.289€ für 1.095,65€ bei MediaMarkt

Das Angebot ist Teil der Gutscheinheft-Aktion bei MediaMarkt, die noch bis 9 Uhr morgens am 13. Januar läuft, und hätte eigentlich schon am Wochenende starten sollen. Aufgrund eines technischen Problems auf der Website hat die Anpassung des Preises im Warenkorb jedoch zunächst nicht funktioniert. Nun hat MediaMarkt den Fehler behoben. Günstige Angebote mit dem LG OLED BX sind übrigens meist schnell ausverkauft. Wir würden uns also nicht darauf verlassen, dass der Fernseher wirklich noch bis zum 13. Januar verfügbar ist.

Was bietet der LG OLED BX?

Der LG OLED BX verfügt über eine sehr hohe Bildqualität. Die OLED-Technik, bei der jeder Pixel einzeln reguliert und abgeschaltet werden kann, sorgt für tiefes Schwarz und unendlich hohen Kontrast. Gegenüber dem teureren LG OLED CX (den es in der Gutscheinheft-Aktion bei MediaMarkt ebenfalls günstiger gibt) muss man sich mit einem schwächeren Prozessor und einer niedrigeren Spitzenhelligkeit begnügen. In der Praxis muss man aber schon genau hinschauen, um den Unterschied zu erkennen.

LG OLED BX (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) statt 1.289€ für 1.095,65€ bei MediaMarkt

Der LG OLED BX verfügt über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse (beim CX sind es vier). Diese ermöglichen mit der PS5 und der Xbox Series X prinzipiell Gaming in 4K mit bis zu 120 fps. Auch dank des niedrigen Input Lags von circa 6 ms bei 120 Hz ist das Modell sehr gut als Gaming-Fernseher geeignet.

Mehr Angebote im Gutscheinheft bei MediaMarkt

Das MediaMarkt-Gutscheinheft hält noch eine ganze Reihe anderer Angebote bereit. Im TV-Bereich sind viele weitere 4K-Fernseher von LG, Sony, Samsung und Philips reduziert. Auch Smartphones, Tablets, Computerzubehör und Haushaltsgeräte gibt es günstiger. Ein paar Gaming-Angebote sind ebenfalls dabei. Hier geht's zur Übersicht:

MediaMarkt: Zu den Angeboten der Gutscheinheft-Aktion