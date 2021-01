MediaMarkt hat eine Gutscheinheft-Aktion gestartet, in der es Rabatt auf viele hochwertige 4K-Fernseher und sogar auf ein paar 8K-TVs gibt. Auf eine Reihe von Modellen von LG und Samsung bekommt ihr 15 Prozent Rabatt, einige Sony-TVs ab 75 Zoll aufwärts gibt es 10 Prozent günstiger. Auch ein paar Philips-TVs sind Teil der Aktion. Der Preis wird erst im Warenkorb angepasst. Die Aktion läuft noch bis 9 Uhr morgens am 13. Januar. In diesem Artikel stellen wir euch kurz ein paar Highlights vor. Zur Übersicht über alle TV-Angebote geht es hier:

MediaMarkt Gutscheinheft-Aktion: Zu den TV-Angeboten

WICHTIG: Bei MediaMarkt scheint es ein paar technische Schwierigkeiten zu geben, weshalb die Preisanpassung im Warenkorb nicht in allen Fällen funktioniert. Alle in diesem Artikel aufgeführten Modelle haben wir selbst überprüft und den Rabatt bekommen. Falls ihr ein anderes Modell auswählt, solltet ihr auf jeden Fall im Warenkorb kontrollieren, ob der Rabatt tatsächlich abgezogen wird. Falls es jetzt noch nicht funktioniert, habt ihr vielleicht später mehr Glück.

LG OLED CX mit 55 Zoll

Beim LG OLED CX werden 15 Prozent im Warenkorb abgezogen. Der Preis sinkt dadurch von 1.639 Euro auf 1.393,15 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist MediaMarkt damit mit deutlichem Abstand der derzeit günstigste Anbieter. Der Versand ist in diesem Fall kostenlos.

LG OLED CX (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) statt 1639€ für 1.393,15€

Der LG OLED CX überzeugt durch seine hervorragende Bildqualität. Wie alle OLED TVs verfügt er über tiefes Schwarz und dadurch über unendlich hohen Kontrast. Im Vergleich zum günstigeren LG OLED BX bietet er den besseren Prozessor und die höhere Spitzenhelligkeit. Fürs Gaming ist er durch seine vier HDMI-2.1-Anschlüsse, mit denen Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit PS5 und Xbox Series möglich ist, und seinen niedrigen Input Lag von circa 7 ms bei 120 Hz sehr gut geeignet.

Samsung QLED Q90T mit 55 Zoll

Den Samsung QLED Q90T mit 55 Zoll gibt es für 1.299,65 Euro statt 1.529 Euro, zuzüglich 29,90 Euro Versandkosten. Auch in diesem Fall ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen derzeit der günstigste Anbieter.

Samsung QLED Q90T (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) statt 1.529€ für 1.299,65€ + Versand

Der Samsung Q90T gehört zu Samsungs aktuellen Spitzenmodellen im 4K-Bereich. Mit den Schwarzwerten von OLED-TVs kann er zwar nicht mithalten, die QLED-Technologie sorgt lediglich für bessere Farbwiedergabe. Durch eine sehr hohe Spitzenhelligkeit und Full Array Local Dimming gelingt es ihm aber recht gut, den Nachteil zu kompensieren. Der Samsung Q90T verfügt zudem über einen HDMI-2.1-Anschluss und einen sehr niedrigen Input Lag von 6 ms bei 120 Hz.

Sony XH9505 mit 75 Zoll

Wenn ihr ein etwas größeres Modell bevorzugt, könnt ihr den Sony XH9505 mit 75 Zoll für 2.069,10 Euro statt 2.299 Euro bekommen. Auch hier ist MediaMarkt der günstigste Anbieter. Nach Angaben von Idealo gab es das Modell überhaupt erst einmal so günstig, und zwar vor mehr als zwei Monaten. Der Versand ist kostenlos.

Sony XH9505 (4K, 75 Zoll) statt 2.299€ für 2.069,10€

Der Sony XH9505 muss sich dem Samsung Q90T bei der Bildqualität nur knapp geschlagen geben. Dank hoher Spitzenhelligkeit, Full Array Local Dimming und gutem Kontrast befindet er sich auf einem ähnlichen Niveau. Ein HDMI-2.1-Anschluss fehlt dem Modell allerdings. Der Input Lag liegt mit circa 11 ms bei 120 Hz in einem guten Bereich.

Weitere Angebote im MediaMarkt-Gutscheinheft

Die Gutscheinheft-Aktion bei MediaMarkt bietet neben Fernsehern noch zahlreiche weitere Sonderangebote. Auch Smartphones, Tablets, Computerzubehör sowie verschiedene Haushaltsgeräte gibt es günstiger. Zudem sind ein paar Gaming-Deals dabei. Zur Übersicht über alle Angebote kommt ihr hier:

MediaMarkt: Zu den Angeboten des Gutscheinhefts