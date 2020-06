Bei MediaMarkt gab es den High-End-4K-Fernseher Sony XF9005 in den vergangenen Monaten schon öfter zu ziemlich niedrigen Preisen. Momentan ist er aber selbst im Vergleich zu vergangenen Sonderangeboten noch etwas günstiger zu haben. Der Preis der Version mit 55 Zoll liegt bei 632,50 Euro, die Variante mit 65 Zoll kostet noch 827,61 Euro.

Grund dafür ist, dass MediaMarkt als Vorgeschmack auf die kommende Mehrwertsteuersenkung schon jetzt die Preise anpasst. Auf der Produktseite sind zwar noch die Angebotspreise von 649 Euro bzw. 849 Euro zu sehen, diese werden jedoch im Warenkorb reduziert.

Sony XF9005 (4K, 100 Hz, FALD) ab 632,50 Euro bei MediaMarkt

Laut Vergleichsportalen ist MediaMarkt in beiden Fällen mehr als 200 Euro günstiger als der zweitgünstigste Anbieter. Der Versand ist kostenlos.

Was bietet der Sony XF9005?

Beim Sony XF9005 handelt es sich um eines der hochwertigsten 4K-TVs von Sony, abgesehen von den noch deutlich teureren OLEDs. Der Fernseher verfügt beispielsweise über ein Display mit 100/120 Hertz, was für die flüssige Darstellung schneller Bewegungen sorgt, sowie über Full Array Local Dimming. Das gesamte Display ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird.

Dass es sich beim XF9005 um ein High-End-Modell handelt, sieht man zudem an der Spitzenhelligkeit, die fast 1.000 cd/m2 erreicht. Das ist nicht nur gut für die Nutzung in hellen Räumen, sondern trägt auch dazu bei, dass HDR voll ausgenutzt werden kann. Zum Vergleich: 4K-Fernseher der unteren Preisklasse haben oft nur eine Spitzenhelligkeit von 200 bis 300 cd/m2, beim beliebten Samsung RU7099 liegt sie beispielsweise bei circa 270 cd/m2.

Einen Nachteil gibt es allerdings auch: Bei 60 Hz in 1080p hat der XF9005 einen recht hohen Input Lag von 40 ms. In 4K ist dieser mit etwa 20 bis 25 ms je nach Einstellungen seltsamerweise schon deutlich niedriger. Bei 120 Hz in 1080p oder 1440p sinkt er sogar auf circa 13 ms ab.

