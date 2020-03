Bei MediaMarkt gibt es gerade mehrere 4K-Fernseher von Hisense im Sonderangebot. Die meisten der reduzierten Modelle sind laut Vergleichsportalen derzeit nirgendwo günstiger zu bekommen. Größtenteils stammen die TVs aus dem Low-Budget-Segment, aber mit dem U8B ist auch ein Mittelklasse-Fernseher mit 100 Hz dabei. Hier ein kurzer Überblick:

Hisense B7300 ab 288 Euro

Der Hisense B7300 ist in Größen von 43 bis 65 Zoll reduziert. Besonders günstig sind die beiden kleinsten Modelle: Die Variante mit 43 Zoll gibt es für 288 Euro (UVP: 499 Euro), der Hisense H50B7300 mit 50 Zoll kostet 329,99 Euro (UVP: 599 Euro). Für diesen Preis bekommt man eine erstaunlich gute Bildqualität und ein recht komfortables Betriebssystem, das alle großen Streamingdienste unterstützt.

Hisense B7300 ab 288 Euro bei MediaMarkt

Hisense B7100 mit 55 und 65 Zoll

Die Versionen des B7300 mit 55 und 65 Zoll sind zwar ebenfalls reduziert, aber im Vergleich mit früheren Angebotspreisen nicht so günstig wie die kleineren Varianten. Wer größere Modelle will, ist mit dem B7100 besser dran.

Dieser unterscheidet sich technisch kaum vom B7300. Bei der 55-Zoll-Version sind die Lautsprecher des 7100 etwas schwächer, bei 65 Zoll gibt es fast keine Unterschiede. Trotzdem sind die Preise ein gutes Stück niedriger: 55 Zoll kosten beim B7100 derzeit 379,99 Euro gegenüber 429,99 Euro beim B7300. Für 65 Zoll zahlt ihr beim B7300 599 Euro, beim B7100 hingegen nur 549 Euro.

Hisense B7100 für 379,99€ (55 Zoll) oder 549€ (65 Zoll) bei MediaMarkt

Hisense U8B mit 55 Zoll und 100 Hertz für 484,03 Euro

Wer gerne noch etwas höhere Qualität hätte, kann auch zum Hisense H55U8B greifen. Dieser bietet ein 100-Hertz-Panel, was die Darstellung schneller Bewegungen deutlich flüssiger erscheinen lässt. Außerdem kann er dank seiner Spitzenhelligkeit von 450 cd/m2 das HDR-Feature besser nutzen als günstigere Modelle. Bei Low-Budget-TVs liegt die Spitzenhelligkeit oft nur zwischen 250 und 350 cd/m2, auch bei Marken wie Samsung oder LG.

Den Hisense H55U8B gibt es bei MediaMarkt gerade für 499 Euro statt 599,99 Euro und damit ohnehin schon so günstig wie nie zuvor. Noch etwas günstiger bekommt ihr ihn allerdings, wenn ihr ihn nicht direkt bei MediaMarkt, sondern über Ebay kauft und dort den Gutscheincode POWEREBAY3 verwendet. Dadurch sinkt der Preis auf 484,03 Euro. So oder so gilt das Angebot nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen.

Hisense H55U8B (55 Zoll, 4K, 100 Hz) statt 599,99€ für 484,03€ über Ebay