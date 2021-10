Bei Amazon läuft noch bis Sonntag eine Aktion, in der ihr unter anderem auf viele 4K-Fernseher einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer bekommt. Das führt in einigen Fällen zu sehr günstigen Preisen, zum Beispiel beim Hisense A7100F. Diesen gibt es gerade in der Größe 70 Zoll für 647,05 Euro. Damit ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen gerade mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter, und zwar auch wenn man ähnliche Modelle wie den AE7000F einbezieht. Nach Angaben von Idealo gab es das Modell überhaupt noch nie so günstig.

Was bietet der Hisense A7100F?

Bild: Der Hisense A7100F ist ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse aus 2020. Obwohl er so günstig ist, verfügt er dank seines kontrastreichen VA-Panels und der Direct-LED-Beleuchtung über eine recht gute Bildqualität. Mit ein paar Kompromissen muss man aber natürlich leben. Vor allem ist die Spitzenhelligkeit, wie üblich bei Low-Budget-TVs, ziemlich niedrig. Außerdem bietet er lediglich ein 60-Hz-Display.

Gaming: Aufgrund des 60-Hz-Displays gibt es natürlich auch kein HDMI 2.1. Ihr bleibt also auch mit der PS5 und der Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Ansonsten ist der Hisense A7100F aber recht gut fürs Gaming geeignet. Der Input Lag liegt wie bei allen Hisense-Modellen aus 2020 unter 20 ms. Exakte Zahlen haben wir für den A7100F zwar nicht, für den ähnlichen A7500F wurden aber etwa 11 ms im Gaming-Modus gemessen.

Betriebssystem: Der Hisense A7100F verwendet Hisenses hauseigenes Betriebssystem VIDAA U. Das funktioniert zuverlässig und ist größtenteils komfortabel bedienbar. Der App-Support ist aber mittelmäßig. Die meisten größeren Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder Youtube sind dabei, einige kleinere Dienste fehlen jedoch. Für diese müsst ihr dann entweder auf den integrierten Browser oder ein externes Gerät wie den Amazon Fire TV Stick oder eben eure Konsole ausweichen.

Weitere Angebote in der Mehrwertststeueraktion bei MediaMarkt

Natürlich gibt es in der aktuellen MediaMarkt-Aktion noch viele weitere TV-Angebote. Falls ihr auf der Suche nach einem hochwertigen Modell seid, könnte euch beispielsweise der LG OLED B19 interessieren. Neben Fernseher gibt es übrigens auch noch Laptops, Tablets, einige Smartphones und diverse Haushaltsgeräte günstiger. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier: