Bei MediaMarkt könnt ihr gerade den 4K-Fernseher LG UP80009 in der Größe 86 Zoll im Angebot bekommen. Auf der Produktseite wird zwar noch der Normalpreis von 1.444 Euro angezeigt, im Warenkorb bekommt ihr aber 10 Prozent Direktabzug, sodass ihr nur noch 1.299,60 Euro zahlt. Laut Vergleichsplattformen ist das Modell derzeit nirgendwo sonst auch nur annähernd so günstig zu bekommen. Das Angebot ist Teil des MediaMarkt-Gutscheinhefts und läuft noch bis zum 16. Januar, sofern es nicht vorher ausverkauft ist. Hier findet ihr es:

Wie gut ist der LG UP80009?

Gaming: Der LG UP80009 ist ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse aus 2021 und hat normalerweise nur ein 60-Hz-Display. Die beiden größten Varianten mit 82 und 86 Zoll sind jedoch Ausnahmen, sie verfügen über 120 Hz und zudem über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder mit der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Der Input Lag fällt zudem mit gut 10 ms bei 60 Hz und circa 5 bis 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus.

Bildqualität: Beim Bild bietet der LG UP80009 in der 86-Zoll-Version wie auch in den kleineren Varianten solide Qualität, ohne aber sonderlich zu beeindrucken. Der Kontrast ist eher niedrig, da ein IPS-Panel zum Einsatz kommt. Dafür ist das Bild aber auch nicht so stark vom Blickwinkel abhängig. Die Spitzenhelligkeit ist mit rund 330 cd/m2 ebenfalls nicht besonders hoch, weshalb HDR nicht richtig ausgenutzt werden kann. Das gilt allerdings für fast alle 4K-Fernseher dieser Preisklasse.

Weitere Angebote im MediaMarkt-Gutscheinheft

Im MediaMarkt-Gutscheinheft gibt es noch viele weitere 4K-Fernseher im Angebot. Auch hochwertigere Modelle von LG sind reduziert, es gibt sogar einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf LG OLED-TVs wie den LG OLED B19 oder C17. Die Deals des Gutscheinhefts laufen noch bis zum 16. Januar. Hier kommt ihr zur Übersicht: