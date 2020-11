Im Rahmen der Black Friday Woche könnt ihr das beliebte Gaming-Headset Kingston HyperX Cloud II bei Amazon und MediaMarkt gerade zum sehr günstigen Preis von 49,71 Euro bekommen. Laut Vergleichsplattformen sind die beiden Händler damit derzeit deutlich günstiger als alle anderen Anbieter. Wie fast alle kabelgebundenen Gaming-Headsets mit 3,5-mm-Klinkenstecker ist das HyperX Cloud II sowohl mit der PS4 und der Xbox One als auch mit der PS5 und der Xbox Series kompatibel.

Theoretisch könnte der Deal noch die ganze Black Friday Woche hindurch, also bis zum Cyber Monday am 30. November, verfügbar sein. In der Praxis dürfte das Headset jedoch deutlich früher ausverkauft sein. Amazon ist ohnehin nur mit MediaMarkt mitgezogen. Erfahrungsgemäß bedeutet das: Wenn das Angebot bei MediaMarkt nicht mehr verfügbar ist, dürfte es auch bei Amazon bald verschwinden.

Was bietet das HyperX Cloud II?

Das HyperX Cloud II gehört zu den beliebtesten kabelgebundenen Gaming-Headsets auf dem Markt und bietet auch zu seinem normalen Preis von circa 80 Euro ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die beiden 53-mm-Treiber sorgen für eine hohe Klangqualität und auch das abnehmbare Mikrofon macht einen guten Job.

Die Audio-Steuerbox, über die die Lautstärke von Sound und Mikrofon geregelt werden kann, kann zugleich als Soundkarte dienen, über die auch 7.1-Surround-Sound möglich ist. Dieses Feature ist allerdings eher für den PC als für die Konsolen gedacht und funktioniert nur beim Anschluss über USB, nicht beim Anschluss über den Controller. An der PS5 könnt ihr aber natürlich auch 3D Audio verwenden.

