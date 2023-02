Nanoleaf Shapes wenige Stunden im Angebot: Mehr Farbe in eurem Leben zum besten Preis

Wer seine Wohnung mit mehr Farbe aufwerten möchte, kann das entweder über das Streichen der Wände machen oder sich eine passende Beleuchtung zulegen. Bei letzterer könnt ihr dank RGB sogar die Farbe jederzeit wechseln und damit an die Umgebung anpassen. Während ihr natürlich einzelne Lampen mit passenden RGB-LEDs ausstatten könnt, gibt es noch eine weitere Möglichkeit eine farbliche Beleuchtung ins Zimmer zu bekommen - die Nanoleaf Shapes.

Es handelt sich dabei um RGB-Panele im Hexagon-Format. Diese sorgen für eine smarte Beleuchtung und können unterschiedlich angeordnet werden, was einige Designmöglichkeiten ergibt. Die Nanoleafs sind ein modulares Stecksystem und lassen sich ohne Bohren montieren. Steuern lassen sich die Shapes per Berührung, Kontrollpanel, App oder Sprachassistent. Sie sind kompatibel mit Alexa, Apple HomeKit und Google Assistent. Entsprechend könnt ihr sie in euer Smart Home einfügen.

Darüber hinaus könnt ihr dank Musik-Licht-Synchronisierung die Visualisierung von Tönen und rhythmische Farbspiele in Echtzeit realisieren.

Nanoleaf Shapes Starter Kit 15 im Tagesangebot

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet bei MediaMarkt das Nanoleaf Shapes Starter Kit 15 für nur 199€. Das ist der aktuelle Bestpreis und zudem rund 40€ günstiger als der nächstbeste Anbieter.

Beachtet aber, dass die Nanoleaf Shapes im Tagesangebot sind. Das bedeutet, dass der Deal am 2. Februar um 8:59 Uhr MEZ endet. Euch bleiben also insgesamt mit Erscheinen dieses Artikels nur ein paar Stunden, um das Angebot wahrzunehmen.