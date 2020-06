Samsung und MediaMarkt bieten euch in Zusammenarbeit eine besonders interessante Aktion an. Bei dieser könnt ihr euch einen neuen Fernseher oder eine Soundbar im Angebot günstiger sichern. Wenn ihr euch eines der Aktionsprodukte kauft, erhaltet ihr eine kostenlose Zugabe in Form eines Smartphones oder Cashback.



So funktioniert das Angebot: Kauft euch bei MediaMarkt eines der Aktionsprodukte bis zum 30. Juni 2020. Anschließend habt ihr bis zum 14. Juli Zeit, um euch und euer Produkt auf der offiziellen Samsungseite zu registrieren. Der Versand der Zugabe oder der Erhalt eures Cashbacks erfolgt danach innerhalb von 45 Werktagen.

Samsung-Aktion bei MediaMarkt

Samsung GQ65Q950T 8K TV zum neuen Bestpreis

Top-Angebot: Den Samsung GQ65Q950T 8K-Fernseher bekommt ihr bei MediaMarkt für 5.999 Euro. Das entspricht dem aktuellen Bestpreis. Als kostenlose Zugabe erhaltet ihr das Samsung Galaxy S20, das einen Wert von 660 Euro hat. Dadurch zahlt ihr effektiv noch 5.339 Euro für den Fernseher, was der absolute Bestpreis ist.



Diese Eigenschaften erwarten euch: Allen voran bietet der Samsung GQ65Q950T eine 8K-Auflösung, also 7.680 x 4.320 Pixel. Des Weiteren hebt Samsung den Infinity Screen hervor, durch den es praktisch keine schwarzen Ecken geben soll und der ultra-dünne Rahmen ebenfalls nichts von der Bildfläche wegnimmt. Darüber hinaus verfügt er natürlich über 8K-Upscaling um aktuelle 4K und Full-HD-Inhalte auf die 8K-Auflösung hochzuskalieren. Die Bildwiederholfrequenz liegt dabei bei bis zu 120 Hz in 4K und 60 Hz bei 8K im Game Mode.



Der QLED kann sich zudem automatisch an das Umgebungslicht anpassen, sodass das Bild zu jeder Tageszeit sehr gut bleibt. Dazu sorgt die Wandhalterung zusammen mit der »No Gap Wall«-Mount dafür, dass der Fernseher fast ohne Abstand an der Wand hängt und gleichzeitig nur ein einziges Kabel von ihm wegführt. Weitere Eigenschaften sind Direct Full-Array und Quantum HDR 3000 mit HDR10+.



Fürs Gaming interessant: Mit dem Real Game Enhancer+ bekommt ihr einen Modus, der direkt die besten Einstellungen fürs Gaming vornimmt. Dabei gehört die Unterstützung von AMD FreeSync dazu. Zum Input Lag konnten wir allerdings keine Angaben finden.



Zusammengefasst:

8K 65 Zoll Infinity Display

100 Hz

Direct Full Array

Quantum HDR 3000

HLG

HDR10+

AMD FreeSync im Gaming-Modus

4x HDMI 2.1

Samsung GQ65Q950T kaufen, Galaxy S20 gratis erhalten

