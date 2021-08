Noch bis zum 9. August um 9 Uhr MESZ könnt ihr die aktuellen Angebote der MediaMarkt Speicherwoche nutzen. Diese sind vor allem für alle Besitzer einer Nintendo Switch interessant. Es gibt in der Aktionswoche gleich mehrere Micro-SD Karten für die Switch im Angebot zum aktuellen Bestpreis. Wer möchte, kann sogar eine im besonderen Design kaufen.



Dadurch, dass die Nintendo Switch intern nur 32 GB Speicherplatz besitzt und auch das OLED-Modell nur auf 64 GB setzt, werdet ihr selbst beim Neukauf nach einer gewissen Zeit eine Micro-SD Karte für weiteren Speicherplatz benötigen. Während viele Spiele nur wenige hunderte Megabyte groß sind, gibt es auch große Titel wie Zelda: Breath of the Wild, das 13 GB Speicherplatz benötigt.

Alle Deals der MediaMarkt Speicherwoche

Micro-SD Karten für Nintendo Switch im Angebot

Top-Angebote: Alle Preise der Speicherkarten sind aktuelle Bestpreise. Somit könnt ihr euch besonders günstig weiteren Speicherplatz für eure Nintendo Switch Spiele kaufen.

Diese Micro-SD Karten sind im Angebot: Alle Speicherkarten im Angebot erfüllen die Voraussetzungen, um als Micro-SD Karte für die Nintendo Switch genutzt werden zu können.

Alle Deals der MediaMarkt Speicherwoche

49 0 Mehr zum Thema Das sind die besten Nintendo Switch Micro-SD Karten 2021