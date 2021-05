Es ist wieder Dienstag und damit ist es bei MediaMarkt an der Zeit für den »Gönn-Dir-Dienstag«. Dabei erwarten euch allgemein einige Bestpreis-Angebote aus dem Gaming- und Entertainment-Bereich. Die Deals gelten bis zum nächsten Mittwoch um 9 Uhr MESZ und somit rund 24 Stunden. Zudem natürlich solange der Vorrat reicht.

Super Mario 3D World im Bundle mit Katzen-amiibos

Das Highlight der Angebote: Mario-Fans können sich bei MediaMarkt das herausragende Super Mario 3D World + Bowser's Fury für Nintendo Switch im Bundle mit den amiibos Katzen-Mario und Katzen-Peach zum neuen Bestpreis kaufen.



Im Angebot des Gönn-Dir-Dienstag kostet dieses Bundle nur 64,99 Euro. Einzeln würde euch diese Kombination rund 75 Euro bei den günstigsten Anbietern kosten. Somit spart ihr 10 Euro und erhaltet das Spiel, sowie die amiibos zum neuen Bestpreis.



So bekommt ihr den Angebotspreis: Legt einfach das Spiel und die amiibos in den Warenkorb und schon wird automatisch der Rabatt gewährt. Alternativ könnt ihr auf der Produktseite von Super Mario 3D World einfach etwas nach unten scrollen und beides mit einem Klick in den Warenkorb legen.

Top-Wertung: Wie gut Super Mario 3D World + Bowser's Fury auf der Nintendo Switch ist, zeigt sich in unserem Test. Mit einer herausragenden Wertung von 90 Punkten ist es der erste Switch-Knaller 2021 gewesen. Unser Tester Tobias Veltin kommt zu diesem Fazit: »Super Mario 3D World ist nach wie vor ein echtes Spaßpaket ohne Alterserscheinungen, das durch Bowser's Fury noch einmal lohnender wird.«

57 8 Mehr zum Thema Super Mario 3D World + Bowser's Fury im Test: Der 1. Switch-Knaller 2021

