Der Sommer und die wärmeren Temperaturen bieten euch heute die Möglichkeit ein paar Schnäppchen zu schlagen. MediaMarkt hat heute eine besondere Aktion. Ihr bekommt einen sogenannten »Wetter-Rabatt«. Dadurch erhaltet ihr zum Beispiel den erwähnten Hisense 4K TV zum neuen Bestpreis.



So funktioniert der Wetter-Rabatt: Jede Stunde aktualisiert MediaMarkt die aktuelle Temperatur aus Berlin. Die Höhe der Temperatur wird dabei zum Rabatt, den ihr auf ausgewählte Produkte erhaltet. Bis zu einem Maximum von 25 Prozent. Liegt der Barometer also über 25 Grad in Berlin, bekommt ihr den maximalen Rabatt.



Legt dann einfach ein Aktionsprodukt in den Warenkorb und dort wird automatisch der Rabatt abgezogen.

Wetter-Rabatt bei MediaMarkt

Maximaler Wetter-Rabatt: Zum Zeitpunkt dieser News (14:33 Uhr) hat es in Berlin 27 Grad und daher erhaltet ihr den vollen Rabatt in Höhe von 25 Prozent.

Hisense H55B7100 4K TV für nur 299 Euro

Top-Angebot: Dank des besonderen Rabatts gibt es den Hisense H55B7100 4K TV für nur 299 Euro und damit zum Bestpreis. Günstiger gab es den Fernseher bisher noch nie. Wer ihn im Markt abholt, spart sich zudem die Versandkosten.



Das bietet der 4K TV: Der Hisense verfügt über eine 55 Zoll Bildschirmdiagonale und einen Quad-Core-Prozessor. Beim Display setzt er auf die LED-Technologie. Des Weiteren unterstützt er HDR10 und HDR10+. Außerdem bekommt ihr mit dem VIDAA 3.0 Smart-TV-System Zugriff auf die wichtigsten Apps wie Netflix, Prime Video und weitere.



Bisherige Käufer sind begeistert: Von den neun Bewertungen kriegt er im Schnitt 4,6 Sterne. Der 4K-Fernseher bietet ein laut den Käufern gutes 4K-Bild und gute Smartfunktionen gerade im Vergleich zum Preis. Insgesamt ein guter 4K-Einsteiger-TV.

Hisense H55B7100 4K TV für 299 Euro kaufen

Weitere Angebote der Wetter-Rabatte

Wetter-Rabatt bei MediaMarkt