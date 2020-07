Es gibt einen neuen Prospekt von MediaMarkt und die darin enthaltenen Angebote drehen sich rund ums Gaming. Neben der Nintendo Switch und Switch Lite gibt es daher zum Beispiel den Xbox One Wireless-Controller und ein PS4-Bundle günstiger.



Alle Deals gelten bis zum 13. Juli um 9 Uhr MESZ oder solange der Vorrat reicht.

Alle Angebote im MediaMarkt Prospekt

Nintendo Switch Neon-Rot / Neon-Blau kaufen

Jetzt im Angebot: Bei MediaMarkt ist dank des Prospekts die Nintendo Switch nicht nur wieder verfügbar, sondern sogar günstiger. Im Angebot erhaltet ihr die beliebte Konsole für nur 321,67 Euro und damit so günstig wie lange nicht mehr. Bei Amazon ist sie derzeit ausverkauft, sodass wir davon ausgehen, dass der Vorrat hier ebenfalls nicht allzu lange hält.



Es handelt sich hierbei natürlich um das Modell, das dank effizienterer Hardwarenutzung eine um zwei bis drei Stunden längere Akkulaufzeit hat. Zudem ist das Display im Vergleich zur Release-Version etwas verbessert.

Nintendo Switch für 321,67 Euro kaufen

Alternativ könnt ihr euch die Nintendo Switch Animal Crossing Edition für nur 389,91 Euro kaufen.

Nintendo Switch Lite mit Animal Crossing kaufen

So gut ist das Angebot: Im MediaMarkt Prospekt könnt ihr die Nintendo Switch Lite in vier Farben im Bundle mit dem herausragenden Animal Crossing: New Horizons für nur 238,82 Euro kaufen. Der Kaufpreis des Spiels liegt aktuell bei knapp 49 Euro, sodass ihr nur rund 190 Euro für die Handheld-Konsole bezahlt.



Die perfekte Zweit-Switch: Die Nintendo Switch Lite ist kleiner und leichter als die normale Switch. Daher ist sie einmal sehr gut für alle mit kleineren Händen, aber als reiner Handheld auch eine tolle Option als Zweit-Switch. Zumal sie die gleiche Leistung wie ihre große Schwester bietet.

Nintendo Switch Lite + Animal Crossing für 238,82 Euro

Weitere Angebote im MediaMarkt Prospekt

Alle Angebote im MediaMarkt Prospekt