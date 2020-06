Die EM 2020 findet bekanntlich nun erst 2021 statt. Dennoch hat sich MediaMarkt entschieden Euro 2020-Angebote zu veröffentlichen. Getreu ihrem Motto »Auch ohne EM haben wir die besten Produkte auf dem Platz«. Zumindest die Preise der Angebote sind tatsächlich sehr gut. Bei jedem 4K TV erwartet euch der jeweils aktuelle Bestpreis. Günstiger bekommt ihr sie derzeit nirgendwo sonst.



Solltet ihr also einen neuen 4K-Fernseher suchen oder gar einen 8K TV, sind diese Angebote definitiv einen Blick wert. Die Deals gelten bis zum 13. Juli oder solange der Vorrat reicht.

Euro 2020-Angebote bei MediaMarkt

Philips 55PUS7354 4K TV für nur 539,10 Euro

So gut ist das Angebot: Bei MediaMarkt kostet der Philips 55PUS7354 4K TV derzeit 599 Euro. Dazu erhaltet ihr an der Kasse automatisch einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent. Dadurch kostet er euch nur 539,10 Euro, was der absolute Bestpreis für den Fernseher ist.



Das erwartet euch mit dem Philips: Die 55 Zoll Bildschirmdiagonale verfügt über eine UHD-Auflösung und wie für Fernseher von Philips üblich, verfügt dieser ebenfalls über ein dreiseitiges Ambilight. Des Weiteren setzt Philips die P5 Engine ein und er besitzt folgende Eigenschaften.

HDR10+

HLG

Dolby Vision

Android TV

82 Zoll Samsung UE82RU8009 4K TV günstiger

Top-Angebot: Der Samsung UE82RU8009 kostet bei MediaMarkt 1.499 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für den Fernseher.



Das bietet euch der riesige 4K TV: Der Samsung UE82RU8009 besitzt eine riesige Bildfläche von 82 Zoll und passt damit wohl nicht in jedes Wohnzimmer. Wer genug Platz hat, bekommt dafür einen 4K TV, der bei den bisherigen Käufern im Schnitt 4,4 von 5 Sterne erhält. Diese heben vor allem die Größe und das Bild besonders positiv hervor.



Insgesamt erwarten euch diese Eigenschaften:

Dynamic Crystal Color

FreeSync VRR (Input-Lag sinkt auf 6 ms)

Gaming-Modus mit niedrigem Input-Lag von 15 ms in 4K

Game Enhancer für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln

HDR+

HLG

Bildwiederholrate von 120 Hz

VA-Panel

HDMI 2.0

LG 75SM9900PLA NanoCell 8K TV mit 75 Zoll

Aktueller Bestpreis: Im Angebot bei MediaMarkt erhaltet ihr den LG 75SM9900PLA für 2.499 Euro. Das ist der derzeit günstigste Preis für den 8K-Fernseher.



Diese Eigenschaften bietet der 8K TV: Der Fernseher von LG überzeugt allen voran direkt mit seiner Auflösung von 7.680 x 4.320 Pixel, also 8K. Damit bekommt ihr ein sehr gutes Bild. Da es noch kein wirkliches 8K-Bildmaterial gibt, werden 4K- und FHD-Inhalte entsprechend vom TV hochskaliert. Dafür setzt LG auf den Alpha-9-Prozessor der zweiten Generation. Weitere Details findet ihr nachfolgend.

4x HDMI 2.1-Anschlüsse

Bildwiederholfrequenz von 100 Hz

Input-Lag von rund 21 ms

HDR10 Pro

HLG

Dolby Vision

Dolby Atmos

IPS Direct LED-Panel

40 Watt Musikleistung

Was bedeutet NanoCell? Im Produktnamen des LG Fernsehers wird von NanoCell gesprochen. Es handelt sich hierbei um eine Display-Technologie, die für bessere und akkuratere Farben sorgen soll. Allen voran soll bei dieser Technik die Vermischung von Farbtönen reduziert werden. Laut LG sollen Partikel mit einem Durchmesser von ungefähr einem Nanometer überschüssig Lichtwellenlängen absorbieren und dadurch das angesprochene Vermischen verhindern.

