Es gibt einen neuen Prospekt von MediaMarkt und die Angebote darin beziehen sich vor allem auf einige 4K-Fernseher. Derzeit gibt es hier also eine Menge Deals, um sich einen neuen 4K TV zu kaufen. Darunter ist auch ein sehr guter OLED-TV von LG. Darüber hinaus gibt es einige Kameras wie die Sony Alpha 6500 günstiger.



Wie lange ist der MediaMarkt Prospekt gültig? Die Angebote gelten bei MediaMarkt vom 18. Februar bis zum 1. März 2020. Zudem natürlich solange der Vorrat jeweils reicht.

Alle Deals im MediaMarkt Prospekt

LG OLED55C97LA 4K TV für nur 1.333 Euro

Aktueller Bestpreis: Derzeit bekommt ihr den LG OLED55C97LA nirgends günstiger. MediaMarkt bietet ihn im Prospekt für nur 1.333 Euro an. Zudem ist die Lieferung versandkostenfrei.



So gut ist der OLED 4K TV: Der LG bietet eine 55 Zoll Bildschirmdiagonale und löst natürlich mit UHD auf. Besonders an ihm ist die verwendete OLED-Technologie. Diese sorgt für ein herausragendes Bild und damit für das beste Fernsehererlebnis. Für die nötige Leistung bei der Bildberechnung und allgemein sorgt der Alpha 9-Prozessor in der zweiten Generation. Beim Betriebssystem setzt LG auf sein webOS 4.5. Des Weiteren erwarten euch diese Eigenschaften:

HDR10 Pro

HLG

Dolby Vision

Advanced HDR by Technicolor

True Color Accuracy Pro

Doppelter Triple Tuner

Bild in Bild

40 Watt Musikleistung

Das sagen die Käufer: Im Schnitt bekommt der LG OLED55C97LA von den Kunden 4,4 von 5 Sterne. Besonders positiv werden das sehr gute Bild, die Bedienung und der gute Ton hervorgehoben.

LG OLED55C97LA 4K TV 55 Zoll kaufen

Weitere Angebote im MediaMarkt Prospekt

Neben dem LG gibt es noch mehr 4K-Fernseher günstiger. Außerdem wie angesprochen einige Kameras und das Apple iPhone 7.

Alle Deals im MediaMarkt Prospekt