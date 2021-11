Bei MediaMarkt läuft bis zum 18. November wieder einmal die Apple Week. Die Auswahl ist diesmal begrenzt: iPhones sind nicht mit dabei, stattdessen geht es eher um MacBooks, iPads, iMacs und um diverses Zubehör. In diesem Artikel präsentieren wir euch ein paar der Highlights. Die Übersicht über alle Angebot der Aktion findet ihr hier:

Bedenkt bitte, dass Apple-Angebote oft schon lange vor dem Ablauf der Aktion ausverkauft sind. Falls ihr zuschlagen möchtet, solltet ihr euch also besser nicht allzu lange Zeit lassen.

Apple iPad mini 5. Generation

Das Apple iPad mini der 5. Generation (2019) bekommt ihr bei MediaMarkt in der Version mit 64 GB Speicher schon für 349 Euro versandkostenfrei. Bei Saturn gibt es das Tablet genauso günstig, bei allen anderen Händlern zahlt ihr laut Vergleichsplattformen mehr. Auch die 256-GB-Version gibt es günstiger, nämlich für 479 Euro (UVP: 619 Euro). Hier ist MediaMarkt allerdings im Vergleich nicht so günstig, bei Amazon bekommt ihr das Modell beispielsweise schon für 451,76 Euro.

Das Apple iPad mini der 5. Generation läuft mit dem A12 Bionic Chip und bietet ein 7,9 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2.048 x 1.536 Pixeln. Der Akku reicht für bis zu 10 Stunden Betrieb. Die Frontkamera liefert 7, die Rückkamera 8 Megapixel.

Apple MacBook Air M1

Das Apple MacBook Air (M1, 2020) in der Version mit einer 256 GB großen SSD gibt es in der Apple Week für 949 Euro (UVP: 1.129 Euro). Günstiger ist es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo zu bekommen.

Das Apple MacBook Air M1 mit der Modellnummer MGN63D/A verfügt über ein 13,3 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln. Wie der Name schon sagt, wird der M1-Chip verwendet. Der Ende 2020 erschienene Prozessor setzt auf vier leistungsstarke und vier energieeffiziente Kerne, die Taktfrequenz liegt bei bis zu 3,2 GHz. Der Arbeitsspeicher ist 8 GB groß.

Black Friday Sale ab Donnerstag

Am 18. November und somit an dem Tag, an dem die Apple Week endet, beginnt bei MediaMarkt übrigens um 20 Uhr abends der große Black Friday Sale. Ob es dann auch weitere günstige Apple-Angebote geben wird, ist nicht sicher, aber möglicherweise ist diese Aktion der Grund dafür, dass wir in der Apple Week noch keine reduzierten iPhones bekommen. Sobald der Black Friday Sale gestartet ist, findet ihr ihn hier: