Schon am Donnerstagabend hat bei MediaMarkt unter dem Namen Black Week der große Black Friday Sale begonnen. Der Händler hat allerdings nicht alle Deals auf einmal gestartet, bis zum Ende der Aktion in einer Woche kommen nach und nach weitere Angebote dazu. So gibt es erst heute seit Mitternacht den 4K-Fernseher LG OLED C16 in der Größe 65 Zoll im Angebot, und zwar für 1.499 Euro (UVP: 2.799€). Günstiger gibt es ihn laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Das gilt auch für den sehr ähnlichen C17 in dieser Größe.

Der Deal gilt offiziell bis zum Ende der Black Week am 28. November, er könnte aber natürlich auch schon deutlich früher ausverkauft sein. Die Übersicht über alle aktuellen Black-Friday-Angebote bei MediaMarkt findet ihr hier:

Was bietet der LG OLED C16?

Bild: Der LG OLED C16 ist ein 4K-Fernseher der gehobenen Preisklasse aus dem Jahr 2021 und eine Variante des LG OLED C1. Die Bildqualität ist hervorragend, was zum Teil an der OLED-Technik liegt, die perfektes Schwarz, unendlich hohen Kontrast und sehr gute Farbdarstellung bietet. Im Vergleich zu den normalerweise günstigeren Modellen A1 und B1 verfügt er über den besseren Bildprozessor und die höhere Spitzenhelligkeit, weswegen er besser zur Nutzung in hellen Räumen geeignet ist.

239 2 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2021 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series

Gaming: Mit einem Input Lag von rund 10 ms bei 60 Hz und gut 5 ms bei 120 Hz ist der LG OLED bestens als Gaming-Fernseher geeignet. Außerdem verfügt er über HDMI 2.1 auf allen vier Ports. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

Black Friday 2021: Unsere Deal-Übersicht

Neben MediaMarkt haben auch Saturn, Amazon und Otto schon die ersten Black-Friday-Angebote gestartet, in den nächsten Tagen werden viele weitere Shops und Deals dazukommen. Damit ihr stets den Überblick behaltet, haben wir hier eine Übersichtsseite zusammengestellt: