In den Black Week Sales bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr jetzt den 4K-Fernseher LG NANO866PA, der dank HDMI 2.1 gut für PS5 und Xbox Series X geeignet ist, günstig im Angebot. Die 55-Zoll-Version gibt es für 599 Euro (UVP: 1.299 Euro), 65 Zoll kosten 799 Euro (UVP: 1.599 Euro) und die größte Variante mit 75 Zoll bekommt ihr für 999 Euro (UVP: 2.499 Euro). Laut Vergleichsplattformen gab es bislang keines der Modelle je so günstig. Das gilt auch dann noch, wenn man den sehr ähnlichen LG NANO869PA in den Vergleich einbezieht.

Der Versand ist bei beiden Händlern kostenlos, unabhängig von der Größe des Fernsehers. Die Black Friday Sales bei Saturn und MediaMarkt laufen noch bis zum 28. November. Ob der Deal die ganze Zeit über verfügbar bleiben wird, ist aber nicht bekannt. Den Überblick über alle Angebote der Black-Friday-Aktionen findet ihr hier:

Was bietet der LG NANO866PA?

Bild: Der LG NANO866PA ist eine Variante des LG NANO86 aus dem Jahr 2021. Es handelt sich um einen 4K-Fernseher der Mittelklasse. Sein 120-Hz-Display sorgt für flüssige Bewegungen und seine NanoCell-Beschichtung für verbesserte Farbdarstellung. Allerdings verfügt der LG NANO86 über ein IPS-Panel, weshalb der Kontrast vergleichsweise niedrig ist. Dafür ist das Display aber auch weniger blickwinkelabhängig.

Gaming: Durch seinen niedrigen Input Lag von circa 6 ms bei 120 Hz und 12 ms bei 60 Hz ist der LG NANO86 sehr gut als Gaming-Fernseher geeignet. Außerdem verfügt er über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Aufösung möglich sind. Der NANO86 gehört zu den günstigsten 4K-Fernsehern auf dem Markt, die dieses Feature bieten.

Mehr erfahrt ihr in unserer TV-Kaufberatung:

Black Friday 2021: Die besten Gaming-Angebote

