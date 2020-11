Die Black Friday Angebote bei MediaMarkt laufen, inzwischen dürften die meisten Deals gestartet sein. Ein paar sind sogar schon ausverkauft. Höchste Zeit für uns, die besten noch verbliebenen Angebote kurz in einem Artikel zusammenzufassen. Wer darauf keine Lust hat und lieber selbst stöbert, kommt hier zur Aktion:

MediaMarkt: Zu den Angeboten der Black Friday Week

Samsung QLED Q82T mit 55 Zoll günstig wie nie

Mit dem Samsung QLED Q82T bekommt ihr einen hochwertigen 4K-Fernseher mit HDMI 2.1 zum günstigen Preis. Die 55-Zoll-Version kostet bei MediaMarkt gerade nur noch 798,36 Euro. Weder diese Modell noch den fast identischen Samsung Q80T könnt ihr laut Vergleichsportalen gerade irgendwo anders günstiger bekommen. Laut Idealo gab es beide Modelle überhaupt noch nie auch nur annähernd zu einem so niedrigen Preis.

Samsung QLED GQ55Q82T (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 798,36€ (UVP: 1.461,21€)

Der Samsung Q80T bietet eine sehr gute Bildqualität dank hohem Kontrast, der QLED-Technik zur besseren Farbdarstellung sowie Full Array Local Dimming. Das Display ist in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Aufgrund des sehr niedrigen Input Lags von 10 ms bei 60 Hz und 6 ms bei 120 Hz sowie des HDMI-2.1 Anschlusses, durch den Gaming in 4K 120 fps mit PS5 und Xbox Series X prinzipiell möglich wird, ist er hervorragend zum Spielen geeignet.

Sony XH9005 mit 75 Zoll

Wenn 55 Zoll euch nicht reichen, könnt ihr auch zum Sony XH9005 mit riesigen 75 Zoll greifen. Mit einem Preis von 1.398,84 Euro ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen auch in diesem Fall der günstigste Anbieter. Qualitativ bewegen sich beide Fernseher ungefähr auf demselben Niveau. Auch der Sony XH9005 verfügt über Full Array Local Dimming und 120 Hz, statt QLED setzt er Sonys Triluminos-Technik ein. Außerdem bietet er zwei HDMI-2.1-Anschlüsse.

Sony KD-75XH9005 (4K, 75 Zoll, HDMI 2.1) für 1.398,84€ (UVP: 2.099€)

Nintendo Switch Lite mit Animal Crossing

Eines der Highlights unter den Gaming-Deals ist das Bundle mit der Nintendo Switch Lite, Animal Crossing: New Horizons und drei Monaten Nintendo Switch Online, das es für sehr günstige 199,83 Euro gibt. Normalerweise kostet die Switch Lite bei MediaMarkt schon alleine mehr.

Nintendo Switch Lite, Animal Crossing: New Horizons & 3 Switch Online für 199,83€

HyperX Cloud II Gaming-Headset für 49,97 Euro

Ebenfalls ein tolles Gaming-Angebot ist das kabelgebundene Headset HyperX Cloud II, das aufgrund des guten Sounds der beiden 53-mm-Treiber zu den beliebtesten Gaming-Headsets auf dem Markt zählt. Es ist mit allen aktuellen Konsolen kompatibel, auch mit der PS5 und der Xbox Series. Für die gebotene Qualität sind 49,71 Euro ein sehr günstiger Preis.

HyperX Cloud II Gaming-Headset für 49,71€

Weitere Gaming Angebote (Auswahl):

Weitere Black Friday Angebote

Natürlich haben auch viele andere Händler wie Amazon, Otto oder Ebay interessante Angebote in ihren Black-Friday-Aktionen. Einige der besten Deals sowie weitere Infos rund um den Black Friday haben wir euch hier zusammengefasst:

