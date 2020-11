Zusammen mit vielen weiteren Angeboten der Black Friday Week sind bei MediaMarkt auch eine Menge Spiele-Deals für PS4 und Xbox One gestartet. Die Angebote sind prinzipiell noch bis zum Cyber Monday am 30. November gültig, einzelne Spiele können aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Schon jetzt sind ein paar Deals nicht mehr verfügbar. Hier einige der interessantesten Angebote, die ihr momentan noch bekommen könnt:

Es ist gut möglich, dass im Laufe der Woche noch weitere Deals dazukommen. Die Übersicht über die aktuellen Gaming-Angebote in der Black Friday Woche bei MediaMarkt findet ihr hier:

MediaMarkt Black Friday Week: Zu den Gaming-Angeboten

Versandkosten sparen: Die Versandkosten für Spiele betragen bei MediaMarkt normalerweise 2,99 Euro pro Lieferung, bei ab 18 freigegebenen Titeln sogar 4,99 Euro. Ihr könnt euch diese Kosten aber sparen, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und sie dort selbst abholt.

PS4-Hits für 9,99 Euro

Wie wir bereits berichtet haben, gibt es außerdem noch elf Spiele aus der Reihe "PlayStation Hits" für 9,99 Euro. Darunter befinden sich unter anderen God of War, Horizon: Zero Dawn Complete Edition und Uncharted: The Nathan Drake Collection. Diese Aktion soll noch bis Heiligabend andauern, einzelne Spiele können aber natürlich trotzdem schon vorher ausverkauft sein. Die Angebote findet ihr hier:

MediaMarkt: PlayStation Hits für 9,99€ im Angebot

Spiele-Deals auch bei Saturn

Die meistens der hier genannten Spiele gibt es übrigens auch bei Saturn im Angebot. Die Preise sind in der Regel identisch. Zur Übersicht über die Gaming-Deals der Black Friday Week bei Saturn kommt ihr hier:

Saturn Black Friday Woche: Zu den Gaming-Deals

Weitere Angebote der Black Friday Woche

In der Black Friday Week bei Saturn und MediaMarkt gibt es noch viele weitere Angebote, beispielsweise Fernseher mit HDMI 2.1 wie den LG OLED BX und den Sony XH9005. Auch viele andere Händler haben bereits Black-Friday- und Cyber-Week-Aktionen gestartet. Hier haben wir euch eine Übersicht mit den wichtigsten Infos und interessantesten Angeboten zusammengestellt:

