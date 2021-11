Noch bis 20 Uhr am Sonntagabend läuft der Black Week Sale bei MediaMarkt und bei Saturn. Neben zahlreichen Gaming-Deals (zum Beispiel gibt es die Nintendo Switch mit Mario Kart 8 für 288 Euro) bekommt ihr auch eine Menge 4K-Fernseher im Angebot. Ein Highlight ist der Philips PUS7906, der in der Größe 55 Zoll nur noch 499 Euro (UVP: 899 Euro) kostet. Laut Vergleichsplattformen war das Modell noch nie günstiger zu haben.

Was bietet der Philips PUS7906?

Betriebssystem: Der Philips PUS7906 ist ein 4K-Fernseher aus 2021 und der Nachfolger des Philips PUS7805 beziehungsweise PUS7855. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger setzt der PUS7906 nicht mehr auf das hauseigene Betriebssystem Saphi, sondern auf Android, was für einen weitaus besseren App-Support sorgt.

Bild & Ambilight: An der Bildqualität hat sich eher wenig getan. Der Philips PUS7906 schneidet für seinen Preis weiterhin recht gut ab, ohne aber besonders zu glänzen. Sein spektakulärstes Feature ist Ambilight, das die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, um für passende Atmosphäre im Raum zu sorgen und den Bildschirm noch größer erscheinen zu lassen. Vor allem in dunklen Räumen wirkt das ziemlich beeindruckend.

Gaming: Zum Input Lag des PUS7906 liegen uns leider noch keine Daten vor, beim Vorgänger war dieser mit gut 20 ms aber zufriedenstellend. Da Philips bei der neuen Generation deutlich mehr Wert auf Gaming-Features gelegt hat, dürfte er zumindest nicht höher ausfallen. Der Philips PUS7906 besitzt nur ein 60-Hz-Display. Deshalb sind auch mit der PS5 und der Xbox Series X maximal 60 fps bei 4K-Auflösung möglich, obwohl der Fernseher prinzipiell sogar über HDMI-2.1-Anschlüsse verfügt und 4K 120 Hz verarbeiten kann. VRR und ALLM werden aber unterstützt.

Black Friday 2021: Die besten Angebote

Der Black Friday 2021 ist zwar vorbei, die Sales der meisten Händler laufen aber mindestens noch bis Sonntag, zum Teil auch bis zum Cyber Monday. Letzterer dürfte auch nochmal eine Menge neuer Deals bringen. Damit ihr dabei stets den Überblick behaltet, haben wir euch hier eine Übersichtsseite zusammengestellt.