Bei MediaMarkt laufen gerade die Nintendo Special Deals. Neben einem Bundle mit der Nintendo Switch (Edition 2019) und Pokémon-Legenden: Arceus, das schon am Montag gestartet ist, findet ihr dort nun noch ein weiteres Bundle mit dem Nintendo Switch Pro Controller und einem von sechs Spielen. Für beides zusammen bezahlt ihr 94,99 Euro. Hier geht’s zur Aktion:

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur den Controller und das Spiel zusammen in den Warenkorb legen. Der Preis wird dann automatisch angepasst. Folgende sechs Spiele stehen zur Auswahl:

Mario Kart 8 Deluxe (Einzelpreis: 49,99€)

Animal Crossing: New Horizons (Einzelpreis: 49,99€)

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Einzelpreis: 47,99€)

Mario Party Superstars (Einzelpreis: 49,99€)

Pokémon-Legenden: Arceus (Einzelpreis: 49,99€)

GTA Trilogy Definitive Edition (Einzelpreis: 54,99€)

Der Einzelpreis des Nintendo Switch Pro Controllers bei MediaMarkt beträgt 58,99 Euro. Je nachdem, welches Spiel ihr wählt, spart ihr durch das Bundle also rund 12 bis 19 Euro. Das mag kein riesiger Rabatt sein, bei derart preisstabilen Artikeln handelt es sich aber trotzdem um ein interessantes Angebot.

MediaMarkt macht bislang keine konkreten Angaben dazu, wie lange die Nintendo Special Deals noch laufen. Auf der Aktionsseite steht lediglich „Nur für kurze Zeit“. Die Angebote scheinen jedoch mit einer anderen Aktion namens „Bundle-Angebote zum Verlieben“ zusammenzuhängen, die am Valentinstag gestartet wurde und noch bis 9 Uhr am 21. Februar läuft. Ihr solltet also damit rechnen, dass auch die Nintendo-Deals am Montagmorgen auslaufen. Die Übersicht über die Bundle-Angebote findet ihr hier:

Weitere interessante Gaming-Angebote findet ihr auf unserer GamePro Deals-Übersichtsseite.