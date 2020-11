Normalerweise gilt die Woche vor dem Cyber Monday (dieses Jahr am 30. November) als Cyber Week bezeichnet. Aber MediaMarkt und Saturn, die die letzten sieben Tage die Black Friday Week gefeiert haben, starten ihre Cyber Week kurzerhand jetzt und lassen sie bis zum 6. Dezember laufen. Es gibt zahlreiche Angebote, darunter neben Laptops, Computerzubehör und Haushaltsgeräten auch 4K-Fernseher und ein paar Gaming-Deals. Die Aktionen findet ihr hier:

Mehrwertsteuer geschenkt auf Samsung-Produkte

Auf viele Samsung-Produkte bekommt ihr während der Cyber Week bei Mediamarkt und Saturn einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer. Das gilt sowohl für Smartphones wie das Samsung Galaxy Note 20 als auch für einige Fernseher, von günstigen 4K-TVs bis hin zu hochwertigen 8K-Modellen. Bei den Preisen, die ihr in den Online-Shops seht, ist der Rabatt schon einberechnet. Hier geht's zur Übersicht:

Unter den günstigen 4K-Fernsehern findet ihr beispielsweise den 43 Zoll großen Samsung GU43TU7079. Mit einem Preis von 333,38 Euro sind die beiden Händler laut Vergleichsplattformen momentan die günstigsten Anbieter. Der Samsung TU8079 bietet für seinen Preis eine gute Bildqualität, der Kontrast ist selbst im Vergleich zu vielen teureren Modellen hoch. Durch einen niedrigen Input Lag von etwa 10 bis 11 ms ist er gut als Gaming-Fernseher geeignet.

Konsolen-Bundles mit PS4 Pro und Nintendo Switch

Im Gaming-Bereich gibt es zudem einige Konsolen-Bundles im Angebot, die meisten davon mit der PS4 Pro und spielen wie Ghost of Tsushima, The Last of Us 2 und FIFA 21. Diese gab es aber auch schon während der Black Friday Week.

Neu ist dagegen ein Bundle mit der Nintendo Switch und der digitalen Brettspielsammlung 51 Worldwide Games, das ihr für 329,48 Euro haben könnt. Das ist kein riesiger Rabatt, aber da es die Switch gerade bei keinem größeren Händler für weniger als 319 Euro gibt und 51 Worldwide Games laut Vergleichsplattformen überall mindestens 31,97 Euro kostet, spart ihr wenigstens ein paar Euro.

Black Friday & Cyber Week: Weitere Angebote

Zumindest bis morgen laufen auch bei einigen anderen Händlern noch Aktionen zu Black Friday und Cyber Monday, unter anderem bei Ebay und Amazon. In diesem Artikel haben wir euch die wichtigsten Infos und ein paar der besten Angebote zusammengestellt:

