Bei MediaMarkt und auch bei Saturn bekommt ihr gerade die PS5-Spiele Marvel's Spider-Man: Miles Morales und Demon's Souls zusammen für 69,99 Euro im Angebot. Angesichts dessen, dass der Release-Preis von Demon's Souls vor einem halben Jahr bei 79,99 Euro lag, ist das ein sehr guter Deal. Alternativ könnt ihr das Bundle auch mit der Ultimate Edition von Spider-Man: Miles Morales bekommen. Dann zahlt ihr 79,99 Euro.

Das Angebot läuft noch zwei Wochen lang, sofern die Spiele nicht vorher ausverkauft sind. Einzeln kostet Demon's Souls bei MediaMarkt derzeit übrigens 59,99 Euro, Spider-Man: Miles Morales liegt bei 37,99 Euro. Ihr spart also rund 28 Euro im Vergleich zum Einzelkauf. Vor knapp zwei Wochen hatte der Händler das Bundle schon einmal kurzzeitig im Angebot, damals kostete es aber noch 89,99 Euro.

PS4-Bundles mit The Last of Us Part 2

Falls ihr noch keine PS5 besitzt, interessiert ihr euch vielleicht für das PS4-Bundle, das neben The Last of Us Part 2 auch noch The Last of Us Remastered, Horizon: Zero Dawn Complete Edition und Marvel's Spider-Man enthält. Alles zusammen gibt es zum Preis von 49,99 Euro. Auch dieses Angebot läuft offiziell noch zwei Wochen lang.

Bis jetzt nur bei Saturn könnt ihr außerdem ein Bundle mit der PS4-Version von Spider-Man: Miles Morales (inklusive kostenlosem Upgrade auf die PS5-Version) und The Last of Us Part 2 für 59,99 Euro bekommen.

Falls ihr euch nur für The Last of Us 2 interessiert: Den PlayStation-Exklusivhit bekommt ihr gerade bei Amazon für 24,99 Euro, wobei allerdings noch 5 Euro Versandkosten anfallen, weil das Spiel erst ab 18 freigegeben ist. Bei MediaMarkt und Saturn liegt der Preis derzeit bei 29,99 Euro. Auch dort fallen bei Ab-18-Titeln 4,99 Euro Versandkosten an. Diese könnt ihr jedoch vermeiden, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und dort selbst abholt.