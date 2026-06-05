PS5-Spieler kauft vermeintlich neue Konsole bei MediaMarkt in Deutschland - Stellt plötzlich fest, dass da schon ein Account existiert und PS5 genutzt wurde

Wer eine neue PS5 kauft, will in der Regel auch eine neue PS5 haben – und keine, die eindeutig schon einmal ausgepackt, angeschlossen und benutzt worden ist.

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David Molke
05.06.2026 | 19:28 Uhr

Willkommen zurück? Ich war doch noch nie hier! (Bild: reddit.comuserschn4rd) Willkommen zurück? Ich war doch noch nie hier! (Bild: reddit.com/user/schn4rd/)

Der PS5-Käufer und Reddit-User schn4rd kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Eigentlich hatte er sich bei MediaMarkt eine angeblich neue PS5 gegönnt. Dann kam die böse Überraschung.

Die Konsole wurde dann zuhause angeschlossen und begrüßte ihn mit einem "Willkommen zurück bei PlayStation!" sowie dem bereits angelegten Profil "Benutzer1".

Als Neuware verkaufte PS5 wurde offensichtlich schon einmal benutzt und der Käufer ist, gelinde gesagt, überrascht

Die PS5 sollte eigentlich Neuware sein, zumindest wurde dem Reddit-User das Gerät laut eigener Aussage so verkauft. Wenn sie aber bereits einmal angeschaltet war und schon ein Konto angelegt ist, kann das nicht sein.

Zumindest handelt es sich definitiv nicht um eine PS5, die noch nie angeschaltet worden ist.

Video starten 1:00 Neue Farben für die PlayStation 5 angekündigt - Chroma-Kollektion kommt diesen Winter

Dementsprechend überrascht reagiert der Käufer. Er schilderte im vergangenen Jahr seine Lage auf Reddit und wittert Betrug. Zumal er davon ausgeht, dass ein Aufkleber (der einen Fortnite-Code überdeckt) möglicherweise bereits einmal abgezogen und dann wieder schief aufgeklebt worden sein könnte.

"[...] der Aufkleber über dem Code auf dem kleinen Heftchen schaut auch nicht original aus, da er schief aufgeklebt ist, sieht man auf den Bildern. Ich denke, die PlayStation ist schon mal benutzt worden, entweder bei jemandem zu Hause oder als Ausstellungsstück. So kann die Konsole nicht mehr als Neuware verkauft werden und meiner Meinung nach (wegen dem Aufkleber auf jeden Fall) grenzt das schon an vorsätzlichen Betrug."

Hier könnt ihr euch auf zwei Bildern einmal den Begrüßungsbildschirm mit bereits angelegtem Benutzer sowie den möglicherweise schief aufgeklebten Sticker anschauen:

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Die Community rät dem enttäuschten Käufer, das Gerät zurückzugeben und auf echte Neuware zu bestehen. Immerhin handele es sich hierbei ja wirklich nicht um ein unbenutztes Gerät, das direkt aus der Fabrik stammt.

Womöglich hat er es mit einem Rückläufer oder einem Ausstellungsstück zu tun. Beides müsste dann eigentlich aber eindeutig gekennzeichnet und nicht mehr als Neuware deklariert werden.

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Ist es eine "Startklar"-Konsole? Bei MediaMarkt und Saturn gibt es einen Service, den ihr buchen könnt, der die Konsole direkt schon einmal einrichtet. Damit ihr eben sofort "startklar" seid, wenn ihr losspielen wollt. Das heißt in der Regel, dass keine Updates und Einrichtungen mehr vorgenommen werden müssen und eben auch ein Benutzerprofil angelegt ist.

Das könnte hier durchaus der Fall sein. Dafür würde zum Beispiel auch der Name des Benutzerkontos sprechen, der einfach nur "Benutzer1" lautet. Wohl kein privater Nutzer würde sein Profil so nennen. Bei einer "Startklar"-Konsole oder einem Ausstellungsstück würde der Name schon sehr viel besser passen.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Aber dieser Einrichtungsservice kostet Geld und wurde vom Käufer hier auch überhaupt nicht in Anspruch genommen. Er erklärt, er habe keinen Bedarf daran und ihm sei ausdrücklich eine OVP-Konsole verkauft worden.

Er wolle sich die Verpackungs-Siegel auf jeden Fall noch einmal genauer anschauen, auf den ersten Blick habe aber alles den Eindruck gemacht, als sei es völlig in Ordnung gewesen.

Was denkt ihr über diesen Fall? Glaubt ihr, dass es sich hierbei um ein Ausstellungsstück handeln könnte?

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