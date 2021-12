Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt den Sony DualSense PS5-Controller im Bundle zusammen mit Battlefield 2042 (natürlich in der PS5-Version) günstig im Angebot bekommen. Für beides zusammen bezahlt ihr 99,99 Euro. Der Deal gilt noch bis 14 Uhr am 24. Dezember. Das Bundle findet ihr auf der Produktseite des Controllers oder der PS5-Version von Battlefield 2042, wenn ihr ein wenig nach unten scrollt.

Der Deal gilt nur für die Version des Controllers in Midnight Black, die einzeln 66,99 Euro kostet. Der Einzelpreis von Battlefield 2042 liegt bei MediaMarkt derzeit bei 61,99 Euro. Der Rabatt, den ihr durch das Bundle bekommt, beträgt also 28,99 Euro. Der Versand ist kostenlos.

Wie gut ist Battlefield 2042?

Die Qualität von Battlefield 2042 ist unabhängig von der Plattform bestenfalls umstritten. Das liegt zum Teil daran, dass der Online-Shooter vor einem Monat in einem technisch nicht ausgereiften Zustand erschienen ist. Mehrere umfangreiche Patches haben inzwischen zumindest einige der Probleme behoben. Aber auch mit einigen Designentscheidungen wie zum Beispiel dem Mapdesign sind viele Fans der Reihe nicht glücklich. Wenn ihr wissen wollt, ob euch persönlich Battlefield 2042 trotz seiner Macken Spaß machen könnte, lest ihr am besten unseren Test:

Weitere Last-Minute-Angebote bei MediaMarkt

Das Bundle ist Teil einer größeren Rabattaktion bei MediaMarkt, die den Namen „Last Minute Geschenke“ trägt. Im Gaming-Bereich findet ihr auch noch Bundles mit der Nintendo Switch und der Switch Lite, für die PS5 bekommt ihr unter anderem Deathloop günstiger. Auch 4K-Fernseher, Laptops und Smartphones gibt es im Angebot. Die gesamte Aktion läuft noch bis 14 Uhr am 24. Dezember, einzelne Deals könnten aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Hier geht’s zur Übersicht: