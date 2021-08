Im Back to School Sale bei MediaMarkt bekommt ihr gerade ein Bundle mit dem PS5-Controller Sony DualSense und Ratchet & Clank: Rift Apart für 99,99 Euro im Angebot. Der Deal gilt für alle drei bislang verfügbaren Farben des Controllers, also für die schwarze und weiße Version ebenso wie für die neueste Variante in Cosmic Red, die einzeln bei MediaMarkt derzeit 74,99 Euro. Da der Einzelpreis von Ratched & Clank: Rift Apart bei 72,99 Euro liegt, beträgt der Rabatt in diesem Fall immerhin rund 48 Euro. Die anderen Versionen des Sony DualSense sind mit 65,99 Euro etwas günstiger. Hier geht's zum Angebot:

Sony DualSense PS5-Controller + Ratchet & Clank: Rift Apart für 99,99€

Das Bundle ist wie alle Deals aus dem Back to School Sale noch bis zum 15. August verfügbar, sofern es nicht vorher ausverkauft ist. Der Versand ist kostenlos.

Weitere Angebote im Back to School Sale bei MediaMarkt

Der Back to School Sale hat noch einige weitere Gaming-Deals zu bieten. Unter anderem bekommt ihr das beliebte Gaming-Headset HyperX Cloud II günstiger, das über seinen 3,5-mm-Stecker mit allen aktuellen Konsolen kompatibel ist. Auch einige Spiele gibt sind reduziert, vor allem die Nintendo Switch wird gut bedient. Hier eine Auswahl:

Neben den Gaming-Deals gibt es auch noch eine Menge andere Produkte günstiger, beispielsweise Laptops, Tablets, Smartphones und diverses Computerzubehör. Außerdem gibt es eine 3-für-2-Aktion mit Filmen und Musik. Die Übersicht über sämtliche Angebote des Back to School Sales findet ihr hier:

Back to School Sale bei MediaMarkt: Zu den Angeboten

Bei Saturn läuft gerade übrigens ein ähnlicher Sale zum 60. Jubiläum. Die Angebote überschneiden sich teilweise, einige Deals gibt es aber nur bei einem der beiden Händler. Mehr erfahrt ihr hier:

