Die Fußball-Europameisterschaft 2021 der Männer beginnt am 11. Juni und passend dazu gibt es nun einen besonderen neuen MediaMarkt Prospekt. Darin finden sich wieder eine Vielzahl an interessanten Deals aus den Entertainment- und Gaming-Bereichen. Eine Angebotsaktion sticht allerdings hervor.



4K TV kaufen & Gutschein erhalten: Wer sich einen der 4K-Fernseher aus dem aktuellen MediaMarkt Flyer kauft, bekommt je nach Kaufpreis einen MediaMarkt-Gutschein gratis dazu. Rechnet man den Wert des Gutscheins in den Kaufpreis ein, gibt es einige Bestpreise für die TVs.



Der Gutschein wird euch nach dem Ablauf der Widerspruchsfrist per E-Mail zugeschickt.

Coupon von 40 € für ein Gerät ab 399 €

Coupon von 70 € für ein Gerät ab 599 €

Coupon von 90 € für ein Gerät ab 799 €

Coupon von 150 € für ein Gerät ab 999 €

Coupon von 250 € für ein Gerät ab 1499 €

Coupon von 500 € für ein Gerät ab 1999 €

Coupon von 750 € für ein Gerät ab 2999 €

Coupon von 1000 € für ein Gerät ab 3999 €

So lange läuft die Aktion: Der MediaMarkt Prospekt und die Gutscheinaktion sind bis zum 15. Juni 2021 und solange der Vorrat reicht, gültig.

LG 65 Zoll OLED 4K TV mit HDMI 2.1 zum Bestpreis

250 Euro Gutschein: Bei MediaMarkt bekommt ihr den LG 65OLEDCX9LA 4K-Fernseher für 1.777 Euro. Das ist aktuell rund 180 Euro über dem absoluten Bestpreis. Mit dem 250 Euro Gutschein unterbietet MediaMarkt diesen also, sodass ihr den TV effektiv für 1.522 Euro bekommt.



Top-Fernseher für PS5 & Xbox Series X: Mit dem LG OLED CX aus dem Jahr 2020 macht ihr in Sachen Gaming für die neuen Konsolen nichts falsch. Der 4K-Fernseher bietet HDMI 2.1 und somit die Möglichkeit 4K-Gaming mit bis zu 120 FPS zu genießen. Dabei setzt er auf ALLM und VRR. Durch die OLED-Technologie bietet er darüber hinaus natürlich ein herausragendes Bild mit einem fast perfekten Schwarz.

Dolby Vision IQ

HDR10 Pro

NVIDIA G-Sync & AMD FreeSync

webOS 5.0

Sehr niedriger Input-Lag

