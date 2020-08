MediaMarkt hat (ebenso wie auch Saturn) anlässlich der digital stattfindenden Gamescom eine große Aktion mit jeder Menge Gaming-Angeboten gestartet. Es gibt eine ansehnliche Auswahl an Hardware-Deals, im Mittelpunkt stehen aber die zahlreichen reduzierten Spiele. Für die PS4 ist wieder einmal am meisten dabei, unter anderem gibt es einige der großen Exklusivtitel günstiger. Aber auch die Xbox One wird gut bedient. Für die Nintendo Switch hingegen ist die Auswahl recht eng begrenzt.

Gamescom-Aktion bei MediaMarkt: Zu den Angeboten

Die Angebote laufen offiziell bis 9 Uhr morgens am 31. August. Auf der Shopseite bei MediaMarkt seht ihr übrigens nicht die finalen Preise der Spiele. Die Anpassung an die Mehrwertsteuer erfolgt erst im Warenkorb. Hier haben wir eine Auswahl interessanter Angebote zusammengestellt und den Mehrwertsteuerabzug dabei schon einberechnet:

Selbst abholen und Versandkosten sparen: Die Versandkosten für Spiele betragen bei MediaMarkt normalerweise 2,99 Euro pro Bestellung. Bei erst ab 18 freigegebenen Titeln steigen sie auf 4,99 Euro. Diese Kosten könnt ihr euch sparen, wenn ihr die Bestellung an einen Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt.

Weitere Gamescom-Angebote

Die Hardware-Deals unter den Gamescom-Angeboten richten sich größtenteils an PC-Spieler. Für Konsolenspieler gibt es immerhin eine Reihe externer Festplatten, die ihr an PS4 und Xbox One anschließen könnt, sowie den einen oder anderen Controller, beispielsweise den Nacon Revolution Unlimited Pro Controller für die PS4. Auch ein paar Gaming-Headsets sind mit den Konsolen kompatibel. Hier geht's zur Übersicht:

Gamescom-Deals auch bei Saturn

Zeitgleich mit MediaMarkt hat auch Saturn eine große Gamescom-Aktion gestartet. Die Angebote decken sich zu einem großen Teil mit denen von MediaMarkt. Auch hier gibt es also eine große Auswahl an reduzierten Spielen. Die Übersicht findet ihr hier:

