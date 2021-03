Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade das Gaming-Headset HyperX Cloud II für 59,99 Euro im Angebot. Dabei handelt es sich laut Vergleichsplattformen um den günstigsten Preis seit Black Friday 2020. Auf der Shopseite werden zwar 79,99 Euro angezeigt, es gibt aber einen Direktabzug von 20 Euro, der erst im Warenkorb einberechnet wird. Die Lieferung ist versandkostenfrei. Hier geht's zum Deal:

HyperX Cloud II Gaming-Headset für 59,99 Euro bei MediaMarkt

Was bietet das HyperX Cloud II?

Das HyperX Cloud II von Kingston ist ein beliebtes kabelgebundenes Gaming-Headsets, das mit seinen 53-mm-Treibern für guten Sound sorgt und selbst für den normalen Preis von circa 80 Euro ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Auch das abnehmbare Mikrofon liefert ordentliche Qualität. Das Cloud II besitzt einen 3,5-mm-Klinkenstecker sowie eine Verlängerung mit USB-Anschluss und ist mit allen aktuell gebräuchlichen Konsolen kompatibel, also sowohl mit der PS4 und Xbox One als auch mit PS5 und Xbox Series.

Im Vergleich zum ähnlichen und ebenfalls sehr beliebten HyperX Cloud Alpha bietet das Cloud II neben den etwas größeren Treibern eine Audio-Steuerbox, die euch die Lautstärke des Mikros und der Kopfhörer einstellen lässt und außerdem als Soundkarte dienen kann. Allerdings hängt die Steuerbox am USB-Kabel, ist also eher für den Einsatz am PC gedacht und beim Anschluss des Headsets an den Controller nicht verwendbar.

Das Cloud Alpha wiederum bietet im Vergleich zum Cloud II den etwas größeren Frequenzbereich und ein abnehmbares Kabel. Es ist allerdings derzeit erst ab Preisen von circa 90 bis 100 Euro zu bekommen. Mehr über das HyperX Cloud Alpha sowie über zahlreiche Konkurrenzprodukte von anderen Herstellern erfahrt ihr in unserer großen Gaming-Headset-Kaufberatung:

