Bei MediaMarkt läuft noch bis 9 Uhr am Mittwochmorgen der Gönn-Dir-Dienstag. Eines der Highlights unter den Angeboten ist die 512 GB große und gut für die Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra, die ihr für 49 Euro statt 69,99 Euro bekommt. Wir haben uns auf Vergleichsplattformen umgesehen und konnten sie nirgendwo sonst so günstig finden. Die Lieferung ist kostenlos. Hier kommt ihr zum Angebot:

SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte 512 GB statt 69,99€ für 49€ bei MediaMarkt

Wie gut ist die SanDisk Ultra für die Nintendo Switch geeignet?

Bei der SanDisk Ultra handelt es sich um eine MicroSD-Speicherkarte der Speed Class 10 und der UHS-Klasse I mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s. Die Nintendo Switch benötigt lediglich eine Lesegeschwindigkeit von 60 MB/s. Die SanDisk Ultra ist somit gut für die Switch geeignet. Die Schreibgeschwindigkeit der Karte ist zwar vergleichsweise niedrig, das ist beim Einsatz in der Switch aber nicht so wichtig. Falls ihr jedoch 4K-Videos aufnehmen wollt, müsst ihr euch eine schneller Karte suchen.

Der Speicherplatz von 512 GB reicht auf der Nintendo Switch für eine ganze Menge Spiele aus. Da der interne Speicher der Konsole nur 32 GB beträgt, dürfen schließlich selbst aufwendige Titel nicht allzu viel Platz belegen. The Legend of Zelda: Breath of the Wild kommt beispielsweise auf knapp 15 GB. Mehr Infos darüber, worauf ihr beim Kauf einer Speicherkarte für die Switch zu achten habt, bekommt ihr hier:

Weiter Angebote im Gönn-Dir-Dienstag

Der Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt hat noch eine ganze Reihe weiterer Deals zu bieten. Beispielsweise sind auch Laptops, Tablets, Mikrofone und DVDs reduziert. Im Gaming-Bereich gibt es außerdem einige Headsets wie das HyperX Cloud Alpha sowie ein paar Spiele günstiger. NBA 2K21 könnt ihr beispielsweise für PS4, Xbox One und Nintendo Switch schon für 7,99 Euro bekommen. Hier geht's zur Übersicht über alle Angebote:

