Bei MediaMarkt läuft gerade wieder der Gönn-Dir-Dienstag mit Angeboten, die nur von 20 Uhr am Dienstagabend bis 9 Uhr am Mittwochmorgen gültig sind. Auch einige Gaming-Deals sind dabei. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der interessantesten Angebote vor. Geliefert wird übrigens versandkostenfrei.

Externe Festplatten für PS4 und Xbox One

Wer mehr Speicherplatz für die Konsole braucht, kann heute Nacht den Seagate Game Drive günstiger bekommen, und zwar in verschiedenen Varianten für PS4 oder Xbox One, wahlweise mit 2 oder 4 TB. Laut Vergleichsplattformen gibt es keine der unten aufgelisteten Versionen gerade irgendwo anders günstiger.

Spiele-Deals

Die Auswahl bei den Spielen ist diese Woche leider eng begrenzt, für die Nintendo Switch ist mit Civilization VI sogar nur ein einziger Titel dabei. Footballfans können sich immerhin über einen sehr guten Preis für Madden NFL 19 freuen, allerdings nur, wenn sie eine PS4 besitzen. WWE 2K20 würden wir hingegen niemandem empfehlen, erst recht nicht in der teureren Deluxe Edition. Hier die Liste der Angebote:

Weitere Angebote

Im Gaming-Bereich gibt es ansonsten noch Lenkräder von Thrustmaster für PS4 und Xbox One sowie Gaming-Stühle von Snakebyte günstiger. Außerdem gibt es unter anderem ein paar reduzierte Desktop-PCs sowie Mäuse und Tastaturen und eine große Auswahl an Druckern. Wie fast immer am Gönn-Dir-Dienstag sind auch ein paar Filme auf Blu-ray dabei, diesmal unter anderem Gemini Man mit Will Smith. Hier geht's zur Übersicht:

