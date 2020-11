MediaMarkt hat mal wieder einen Gönn-Dir-Dienstag gestartet, mit Angeboten, die nur bis 9 Uhr am Mittwochmorgen gültig sind. Neben Tablets, Monitoren und Speichermedien findet ihr dort diesmal auch einige Gaming-Deals, die wir euch in diesem Artikel kurz vorstellen. Wer gleich zur Aktion möchte, findet diese hier:

MediaMarkt: Zu den Angeboten des Gönn-Dir-Dienstag

Hori Split Pad Pro in der Pac-Man Edition

Das Hori Split Pad Pro ist eine gute Lösung für alle Besitzer einer Nintendo Switch, denen die Joy-Cons im Handheld-Modus zu klein sind. Außerdem gibt es hier neben hochwertigen Buttons ein richtiges Steuerkreuz. Im Gönn-Dir-Dienstag bekommt ihr die erst kürzlich erschienene Edition im Pac-Man-Design 20 Prozent günstiger.

Hori Split Pad Pro (Pac-Man Edition) statt 54,99€ für 43,86€

Bundle mit PS4-Spielen

Außerdem könnt ihr für 39,97 Euro ein Bundle mit den PS4-Spielen Marvel's Spider-Man, The Last of Us Remastered und Horizon: Zero Dawn Complete Edition bekommen. Da es diese Spiele inzwischen auch einzeln zu Preisen von etwa 15 bis 20 Euro gibt, ist der Rabatt nicht allzu groß. Ein paar Euro spart man aber doch und dass diese Spiele das Geld wert sind, steht außer Frage.

Drei PS4-Spiele (Spider-Man, Last of Us, Horizon: Zero Dawn) für 39,97€

Thrustmaster eSwap Controller für PS4

Den hochwertigen, erst letztes Jahr erschienenen PS4-Controller Thrustmaster eSwap könnt ihr für gut die Hälfte des üblichen Preises bekommen. Er zeichnet sich unter anderem durch seine austauschbaren Module aus, durch die ihr beispielsweise die Position des Steuerkreuzes und des linken Analogsticks tauschen könnt. Ihr solltet vor dem Kauf aber bedenken, dass ihr mit PS4-Controllern keine PS5-Spiele spielen könnt.

Thrustmaster eSwap Controller (PS4) statt 158,56€ für 79,73€

Weitere Angebote im Gönn-Dir-Dienstag (Auswahl):