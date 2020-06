Es ist wieder Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt. Das heißt, es gibt mit Sonderangebote, die in der Regel nur bis 9 Uhr am Mittwochmorgen laufen. Auch diesmal gibt es wieder Deals aus den Bereichen Film, Musik, Spielzeug, IT und natürlich Gaming. Hier ein kurzer Überblick über die Gaming-Deals:

Jedi: Fallen Order, DOOM Eternal und PS4-Spiele

Im Spielebereich finden sich diesmal eine Menge Angebote, die auch Teil der Days of Play bei MediaMarkt sind. MediaMarkts Behauptung, dass die Deals nur bis 9 Uhr am Mittwochmorgen gültig sind, ist in diesen Fällen offenbar nicht ganz richtig, denn die Days of Play laufen noch bis zum 8. Juni.

Auch Jedi: Fallen Order und DOOM Eternal sind Teil der Days of Play. Während es die Actionspiele in der Sony-Aktion aber natürlich nur für die PS4 günstiger gibt, sind sie zum Gönn-Dir-Dienstag auch für Xbox One reduziert, und zwar auf den gleichen Preis wie die PS4-Versionen:

Headset und PS4-Exclusives

Mit Ausnahme eines Gaming-Headsets, das von 24,99 Euro auf 15 Euro reduziert ist, bestehen die Gaming-Deals des Gönn-Dir-Dienstag ansonsten vor allem aus PS4-Spielen, unter denen sich viele Exklusivtitel befinden. Wie gesagt, sind die meisten Angebote aber auch Teil der Days of Play. Hier eine kleine Auswahl:

MediaMarkt verlangt in der Regel 2,99 Euro Versandkosten bei Spielen bzw. 4,99 Euro, wenn ein Titel erst ab 18 freigegeben ist. Diese Kosten lassen sich jedoch vermeiden, wenn ihr die Bestellung an einen Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt.

Weitere Angebote

Ansonsten findet ihr im Gönn-Dir-Dienstag unter anderem Laptops, Komplett-PCs und einige Blu-rays. Zur Übersicht über sämtliche Sonderangebote kommt ihr hier:

Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt